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眼見為憑！綠委打臉韓國瑜「黃金變綠」說：簡直在鬼扯

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▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜23日表示，自己在當立法委員的時候，曾去新店文園黃金庫房，並看到裡面的黃金因為放太久表面都「變綠色」。央行對此澄清，「目前文園黃金庫房存放環境良好、管理完善」。曾視察過金庫的民進黨立委施義芳、余宛如、陳賴素美皆以「親眼見證」經驗打臉韓國瑜，黃金變綠說根本就是鬼扯。

韓國瑜日前提到，「在台北縣的新店，整個山裡面全部是黃金！我當立法委員，要求中央銀行，你把鑰匙打開，我要去看，中央銀行總裁就把這個門咚咚咚打開，黃金啊！表面都變綠色的，放太久了。」

韓國瑜稱黃金會變綠，發行局官員澄清，真對韓國瑜言論，已是20多年前的往事，不多加評論，並強調文園黃金庫房於民國91年4月整修完成，存放環境良好，管理完善。

央行聲明稿指出，監事會每年例行盤點黃金庫存2次，每屆監察院財政及經濟委員會視察1次，立法院財政委員會亦於105年、108年會期中，前往文園金庫視察，對於黃金存放管理均表肯定。

對於韓國瑜說法，今年前往文園黃金庫房視察的施義芳相當傻眼。他怒批，「請韓國瑜正經一點！他沒有去參觀過就不要亂講話。」他解釋，進入金庫視察是相當警慎的過程，參觀前還得先把手機放在外面，每一塊黃金上的標號列管都相當清楚，作業絕對謹慎。

余宛如在2016年也視察過文園黃金庫房。她透露，金庫是一個很嚴肅的地方，黃金的儲存很像精品，並不是全部推疊在一起，而是一疊一疊分開放，每一塊金塊都不太一樣，有不同大小，印象中是存放在玻璃櫃裡面，「基本上我們是沒有看到綠色的」。

余宛如強調，黃金沒有「變綠」，頂多是有一些比較久遠的黃金，會顯得比較暗沉，但央行的存放非常謹慎。她酸，自己是兩三年前去視察，如今印象都有一點點不清楚，對於韓國瑜20多年前還能記憶如此清楚，「深感佩服」。

陳賴素美同樣是2016年前往視察。她痛批，「哪有變綠色！他都嘴巴亂亂講，黃金保存得好好的，金庫是很嚴格的，簡直是鬼扯，黃金哪有可能變綠色！」

至於韓國瑜稱「中央銀行總裁就把這個門咚咚咚打開」，陳賴素美傻眼表示，要進入金庫要經過層層關卡，有重兵保護，怎麼可能如此輕易就進入，「根本一點都不合理，你看看多少黃金在那邊，都要保護。」

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