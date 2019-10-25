空姐妻iPad跳出「大仁哥」！自稱小狼狗享「肉體虐待」　夫崩潰：不是在加班

▲空姐妻的平板跳出曖昧訊息，綠帽夫一見氣炸提告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台北報導

陳姓男子與彭姓空姐結婚多年，但近年來彭女卻經常以加班為由鮮少在家。直到某日，2人的孩子使用彭女的iPad時，突然跳出「我是大仁哥」的對話，陳男察覺有異，點進去一看，發現內容極其曖昧，且「大仁哥」還自稱「小狼狗」，氣得質問彭女，彭女這才承認外遇，且加班其實是跑去「大仁哥」家。案經陳男提告，法官則判「大仁哥」須賠償陳男10萬元。

根據判決，陳男指控，他與彭女結婚多年，育有2名子女，婚姻關係原本也很幸福美滿，但從2017年開始，明明月休10天的彭女卻開始以加班為由鮮少在家，即使有回家，也是藉口隔天又要飛後隨即離家。

直到同年5月，2人的孩子在把玩彭女的iPad時，跳出一個暱稱「我的大仁哥」的對話，陳男察覺有異，點進去一看，竟赫見裡頭對話極其曖昧，彭女不但稱呼對方「大仁哥」、「寶貝」，對方還不避諱的自稱，「我是小狼狗」，甚至傳送，好想回去抱妳一起看劇」、「不管精神虐待還是肉體虐待妳都做得很好」等曖昧訊息，驚覺被戴綠帽的陳男，氣得直接與彭女攤牌。

面對陳男質問，彭女起初否認，還辯稱2人是多年好友，所以講話沒有分寸、愛開玩笑，直到陳男說出2人的對話內容，彭女才心虛承認外遇，且加班都是去「大仁哥」家。

案經陳男提告，「大仁哥」否認姦情，還辯稱是陳男斷章取義，他與彭女並沒有調情，也沒有曖昧，且光憑訊息也不能就這樣判定2人有任何親密動作。另外，陳男所調出的訊息，是需要破解彭女的密碼才能取得，認為他違反了彭女的隱私權，是非法取得，因此不能當作證據。

台北地院審理後認為，從2人的對話當中可以確認，彭女經常到「大仁哥」家居住，關係匪淺，且對話內容已經明顯逾越正常社交禮節的範疇，認定「大仁哥」侵犯了陳男的配偶權。此外，該iPad是陳男家中的共用物品，密碼是眾人所知，因此認定訊息可作為證據，審酌雙方身分地位及經濟狀況後，判「大仁哥」需陪陳男10萬元。全案可上訴。

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