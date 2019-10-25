變成4千億的「核動力接駁船」　福特號要等到2024年才能部署

▲美軍福特號航空母艦(USS Gerald R. Ford ,CVN-78)。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者黃聖庭／綜合報導

福特號航空母艦自從2017年服役以來，面臨系統故障、新技術驗證問題，遲遲無法正式部署。眾議員在聽證會上表示，林肯號已經在中東長期部署，需要有其他航母進行輪替，福特號又無法部署，淪為一艘130億美元（約4千億台幣）的「核動力浮動接駁船」。

根據《美國海軍學院新聞網》(USNI)報導，美國眾議員盧里亞(Elaine Luria )22日在眾議院軍事委員會詢問，「福特號最初計畫部署是2018年，但現在要改到2024年？」海軍系統司令部指揮官摩爾(Tom Moore)則回應，「我們會盡可能克服這個困難，提早部署的時間。」

摩爾解釋福特號現況，目前已經規劃有效率的工作計畫並完成75%的項目，電磁式先進武器升降梯已有三個通過驗證，還有剩下八個正在進行中，未來18個月內會陸續驗證完畢。

▲福特號。（圖／達志影像／美聯社）

盧里亞提到目前美國東岸缺乏可部署的航母，福特號停靠在諾福克港只是一艘130億美元的「核動力浮動接駁船」，其他航母也有存在一些狀況，像是杜魯門號(CVN-75)有緊急供電故障、喬治布希號(CVN-77)進入兩年維修保養期、艾森豪號(CVN-69)部署期間過長，以上原因迫使正在中東的林肯號(CVN-72)無接替的航母。

報導中指出，除了新技術驗證之外，另外一個原因則是國防部打算做一次全艦衝擊試驗，以致於部署的時程再往後延遲。

