渣男公開前女友性愛片　還附上個資及照片：性慾強！可內射！

▲潘男因不滿與前女友分手，竟將偷拍的性愛影像張貼到LINE群組，還公開對方個資。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，本案無關）

記者廖安莘／高雄報導

高雄市一名潘姓男子因不滿與前女友「小真」（化名）感情生變，認為對方欺騙感情和金錢，竟將之前偷拍的性愛影像，張貼到LINE「18男歡女愛約…」、「老司機一館」等多個群組，甚至公開她的個資，還標註「性慾很強」、「她可內射」等文字，報復被害人。小真不堪其擾因此提告，高雄地院依妨害秘密、違反個資法等罪，判處潘男應執行1年徒刑，得易科罰金36萬元，可上訴。

判決指出，潘男與小真原為男女朋友，2017年8月、10月間，潘男在未經對方同意的狀況下，2度以手機偷錄2人性愛影像，但後來卻因不滿與對方感情生變，認為小真欺騙感情及金錢，因此將偷拍的影像傳送到LINE「交流」、「18男歡女愛約…」、「老司機一館」等多個群組。

事後，還公開女方照片、住處地址和社群帳號連結，並標註「此女離婚很久了，性慾很強」、「有興趣的人可以與女方聯絡」，另又發表「她可內射」、「不用帶套真的」、「又會吹舔吸」等不實言論，毀損被害人名譽。

小真因不斷接到不明人士以LINE傳送騷擾訊息，因而向地檢署提出告訴，檢方循線後查悉此情。高雄地院審理時，法官認為潘男無故以錄影竊錄他人非公開之活動、身體隱私部位罪，各處4月徒刑，又依違反個資法罪判他6月徒刑，合併應執行有期徒刑1年，得易科罰金，可上訴。

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