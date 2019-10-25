車友獨騎往日月潭…車隊經過「耳邊爆吼」大笑離開！他怒：差點摔下谷

▲車友分享獨騎自行車往日月潭，卻遭同好車隊吼嚇險跌落溪谷。圖為示意圖。（圖／日管處提供）

記者李忠憲／南投報導

「霸凌」還是「惡作劇」？車友臉書發文分享，他在南投獨騎走埔里131縣道往日月潭方向時，一支6至9人的公路車隊從他旁邊高速通過時，竟朝他大吼一聲，害他差點失控摔落溪谷，這些人竟還狂笑騎走，「都是車友為何要害人？」網友怒批「太惡劣」、「早晚有報應！」

車友在臉書分享他騎自行車時遭其他車友惡搞的經過，他表示，南投131縣道埔里經魚池東光至日月潭路段，因為車流量少，風景美麗，是他與許多車友最愛騎的路線。日前他一個人騎自行車走該路段，快7點時經過魚池東光路標時，一支看似自行車隊約8、9人從他一旁快速超車，經過時突然有人對她大吼一聲，他因為受到驚嚇車子有點失控，差點就摔落一旁的溪谷中，這些人竟然還大笑離開，根本不覺得自己有錯。

這名車友說，大家都是騎車運動的人，為何要害人，「難道看人受驚自摔就特別高興嗎？」他描述該車隊約6到9人，年紀約在20至30歲左右的男性，穿白色車衣戴安全帽，但車衣圖案沒看清楚，提醒車友注意這些「沒品」的人。

其他車友見文立刻回應說，他當時也騎在附近，確實有聽到很大的吼叫聲，原來是惡作劇，真的很不應該。也有車友認為此風不可長，要查清楚！若再有其他人遭惡作劇，務必記住重要特徵報警，揪出害群之馬。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►長髮正妹車切匝道遭大貨車撞飛 馬三跨坐分隔島動彈不得

►獨／市區「走左轉道」超車 罰18000扣車牌還要道安講習

►二戰傳奇「銀翼噴火式戰機」首來台 飛機軍事迷朝聖搶拍照