　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車友獨騎往日月潭…車隊經過「耳邊爆吼」大笑離開！他怒：差點摔下谷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日月潭2019臺灣自行車節即日起開放報名。（圖／日管處提供）

▲車友分享獨騎自行車往日月潭，卻遭同好車隊吼嚇險跌落溪谷。圖為示意圖。（圖／日管處提供）

記者李忠憲／南投報導

「霸凌」還是「惡作劇」？車友臉書發文分享，他在南投獨騎走埔里131縣道往日月潭方向時，一支6至9人的公路車隊從他旁邊高速通過時，竟朝他大吼一聲，害他差點失控摔落溪谷，這些人竟還狂笑騎走，「都是車友為何要害人？」網友怒批「太惡劣」、「早晚有報應！」

車友在臉書分享他騎自行車時遭其他車友惡搞的經過，他表示，南投131縣道埔里經魚池東光至日月潭路段，因為車流量少，風景美麗，是他與許多車友最愛騎的路線。日前他一個人騎自行車走該路段，快7點時經過魚池東光路標時，一支看似自行車隊約8、9人從他一旁快速超車，經過時突然有人對她大吼一聲，他因為受到驚嚇車子有點失控，差點就摔落一旁的溪谷中，這些人竟然還大笑離開，根本不覺得自己有錯。

這名車友說，大家都是騎車運動的人，為何要害人，「難道看人受驚自摔就特別高興嗎？」他描述該車隊約6到9人，年紀約在20至30歲左右的男性，穿白色車衣戴安全帽，但車衣圖案沒看清楚，提醒車友注意這些「沒品」的人。

其他車友見文立刻回應說，他當時也騎在附近，確實有聽到很大的吼叫聲，原來是惡作劇，真的很不應該。也有車友認為此風不可長，要查清楚！若再有其他人遭惡作劇，務必記住重要特徵報警，揪出害群之馬。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

長髮正妹車切匝道遭大貨車撞飛　馬三跨坐分隔島動彈不得

獨／市區「走左轉道」超車　罰18000扣車牌還要道安講習

二戰傳奇「銀翼噴火式戰機」首來台　飛機軍事迷朝聖搶拍照

ET快訊
小禎「好心舉動」踩地雷..空姊秒垮臉！她反擊：不用那麼兇
正妹騎士本尊現身！「胸比頭大」遭酸這麼擠　她53字嗆爆
林采緹凌晨搬家：分手應該體面！「1年婚爆分居」胡睿兒IG照露
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

車友獨騎往日月潭…車隊經過「耳邊爆吼」大笑離開！他怒：差點摔下谷

無良淫魔逼42女打停經針狂接客　誆美容按摩囚大樓強推火坑

獨坐小吃店...他裝憂愁引關注！淚訴孕妻血崩：我沒錢買血　2店員秒掏錢

4天就詐得鉅額贓款！南警逮捕「百萬車手」　竟是18歲中輟少年

與同事喝酒爆激烈衝突　莽男持菜刀亂砍讓他血濺街頭

台61線彰化西濱「2大貨車追撞」！駕駛一度困車內　警消動用破壞器材急援

快訊／華江橋一早「2車碰撞」！上班車流大回堵　網哀號：困半小時才下橋

「六合彩組頭港帳戶64億元」台盼司法互助歸還　港府「已讀不回」贓款全獨佔

台南車手「4天詐130萬」　18歲就入行...警憂心：少年詐欺案高過毒品案

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

車友獨騎往日月潭…車隊經過「耳邊爆吼」大笑離開！他怒：差點摔下谷

無良淫魔逼42女打停經針狂接客　誆美容按摩囚大樓強推火坑

獨坐小吃店...他裝憂愁引關注！淚訴孕妻血崩：我沒錢買血　2店員秒掏錢

4天就詐得鉅額贓款！南警逮捕「百萬車手」　竟是18歲中輟少年

與同事喝酒爆激烈衝突　莽男持菜刀亂砍讓他血濺街頭

台61線彰化西濱「2大貨車追撞」！駕駛一度困車內　警消動用破壞器材急援

快訊／華江橋一早「2車碰撞」！上班車流大回堵　網哀號：困半小時才下橋

「六合彩組頭港帳戶64億元」台盼司法互助歸還　港府「已讀不回」贓款全獨佔

台南車手「4天詐130萬」　18歲就入行...警憂心：少年詐欺案高過毒品案

【瑪法達談星】10.23～10.29土象星座　金牛擁有來自外界的低調「神助攻」

即／「水水市集旗艦店」11/1開幕！4層樓文創空間就在華山旁

贈票／重現《鬼店》經典　《安眠醫生》驚悚登場

超過300條台中道路被「燙平」　路平升級後以為走在日本

零下25度急凍櫃塞39人「竟通過熱像儀檢測」　全變凍屍…港口人員遭下封口令！

林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

雲端最前線／北漂青年返鄉！台中失業人口數六都最低

追不到手就下咒…　瘋狂神棍送「400萬不明佛牌」！　內行警告：會引起反噬

快訊／韓國瑜已當面提議不分區名單　吳敦義：我會優先考慮

車友獨騎往日月潭…車隊經過「耳邊爆吼」大笑離開！他怒：差點摔下谷

社會熱門新聞

苗栗男灌高粱進警局18分鐘亡！家屬見屍崩潰

單親爸睡翻天　小二兒進不了家門睡公園

瀝青車90°自撞　男被壓斷肢亡！

首例！路邊攤拒繳罰單　商品全被查封

友借車鬼切　女車主罰1.8萬還要扣照

陸男跳機入台　撕毀護照拒回中受審

賓士撿手機撞5車！住戶傻眼：3輛是我的

醉男遇流鶯開價1千5百元　相見歡傻眼：多一根

少年在警面前開槍　下秒到分局投案

女登機喊「有炸彈」！航警緊急檢查

女業務與名醫婚外情　9年生2子墮胎3次

快訊／華江橋車禍！上班車流大回堵

女工誤觸裁切機開關　裁刀瞬間落下剁斷雙手手掌

少年互看不順眼！瑞豐夜市大亂鬥

更多熱門

相關新聞

自行車挑戰賽倒數3天！6大路段交管

自行車挑戰賽倒數3天！6大路段交管

第八屆「2019臺灣自行車登山王挑戰」25日登場，共有來自全球42個國家地區、共計730位國內外職業和業餘自行車登山好手共同參與，此次488位外籍選手中，女性車手共有74位，創下史上新高紀錄。為提供安全的挑戰環境，競賽當日花蓮、南投共有6個路段實施交通管制，用路人記得改道。

南投「香郁拾穗」茶博會圓滿閉幕

南投「香郁拾穗」茶博會圓滿閉幕

寶獅推出續航力140km電動自行車

寶獅推出續航力140km電動自行車

騎自行車去看色情電影　男離奇身亡

騎自行車去看色情電影　男離奇身亡

車輛失控衝進茶博人群警化險為夷

車輛失控衝進茶博人群警化險為夷

關鍵字：

自行車腳踏車日月潭南投車隊

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

39冰屍包括8女　英媒：賣妓院為奴

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面