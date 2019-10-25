台灣網路書店搶東南亞跨境財　菲律賓小7門市也能取貨

▲博客來搶攻東南亞跨境電商市場，菲律賓7-ELEVEN門市取貨服務上線。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

看好東南亞電子商務千億商機，博客來推出菲律賓7-ELEVEN門市取貨服務，提供213萬件圖書、百貨商品直送，成為繼港澳、新加坡、馬來西亞之後，第5個海外自主取貨服務地區，預計新服務上線後將可帶動海外業績成長2成以上。

瞄準全球華人市場，博客來取貨店點數超過3千個，年增近3倍，涵蓋9成東南亞地區，而在菲律賓7-ELEVEN門市取服務啟動後，將提供1,731間菲律賓7-ELEVEN門市取貨，約占2,726間整體店數的6成以上，遍及馬尼拉都會區；博客來表示，除提供繁體、簡體、外文、雜誌超過185萬種圖書，亦包含台灣品牌的設計文具、美食乾貨、沖泡飲品、美妝保養、3C周邊、生活雜貨等總數量超過28萬件的百貨商品。

博客來海外營收逐年穩定成長，透過宅配、門店取貨、智能櫃取貨等配送模式搶灘國際市場，近年積極布局自主取貨的經營範圍，自2014年起香港到今年新增的菲律賓7-ELEVEN門市取貨服務，馬來西亞、香港、澳門、新加坡4地的擴充，使得海外取貨店點數迅速累積至3,269個，總數量較去年大幅增加近3倍。

▲博客來觀察，馬來西亞地區消費者購買類型仍以中文書占大宗，電子書漲幅最大，成長1.5倍。（圖／博客來提供）

跨境商機助力本土電商，東森購物去年5月中完成併購香港美妝電商草莓網後，營收穩定持續衝高，從接手前在台灣一年業績做不到2000萬新台幣，到今年挑戰2000萬港幣，並保守估計明年可望破3000萬港幣。

對於草莓網的未來營運策略，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元提到，除了加強電商本質發展平台，另外將著重在商貿部分，像是草莓網在去年第4季與香港某電商合作，後續帶動該平台營業額衝到前3名，而今年開始尋求各國當地電商結盟，作法類似b2b2c模式，除了已經在台灣樂天市場開店上架之外，預計10月也將於新加坡、馬來西亞的蝦皮上線，10月底、11月初則是於台灣蝦皮上線，屆時透過這幾個平台也能買到草莓網的商品。