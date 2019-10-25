李佳芬「別讓我被指著鼻子罵」嘆：我的老公是這麼壞！韓國瑜秒答應：能做到

▲李佳芬致詞時表示，我的家庭就跟大家一樣。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者林昱萱／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，23日代夫出訪菲律賓、越南5天，而她在第二天的致詞演講時提到，「我曾經跟他說過一句話，我希望當有一天下台的那天，你不要讓我在路上，讓別人指著我鼻子罵，『我的老公是這麼壞的政治人物』...」。

李佳芬演講剛開始沒多久，就疑似用「如果在政壇上沒有一個貪婪的妻子，就不會有一個貪汙的先生」來影射前總統陳水扁與他的妻子。對此，台北市議員戴錫欽證實，李佳芬這番話其實是想強調韓國瑜選後不會改變清廉的作風，自己也絕對不會干政。

另外，李佳芬也提到，「我也要在這邊向各位保證，我身為一個政治人物的老婆，我曾經跟他說過一句話，我希望當有一天下台時，你不要讓我在路上，讓別人指著我鼻子罵說，我的老公是這麼壞的政治人物、是一個貪汙腐敗的政治人物，而他（韓國瑜）跟我說，這一點他倒是能做到。」

李佳芬還說：「我要出門之前，我跟我的孩子說，我們這種日子能過多久，每天沒日沒夜真的很沒有自由」而韓冰則回應她說：「沒關係媽媽已經快選完了，可是我們家真的要堅持，不要變質」。

李佳芬最後提到，「我的家庭就跟大家一樣，非常非常平凡，只希望家庭可以平安幸福，我就別無他求，只是人生曲曲折折很難說，都兜轉轉又轉回政壇，這是我萬萬沒想到的，但是人生走來這一趟，我總希望可以為台灣這一塊土地盡一塊心力， 也不枉費大家對他的這麼厚愛，也不枉費我們所有華僑對韓國瑜熱情的支持。」

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