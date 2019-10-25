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花120萬關冷凍櫃「只為更體面生活」　39凍屍案貨車主憤怒…交GPS配合調查！

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▲▼英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實11死者確定為中國籍。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

英國埃塞克斯郡（Essex）39死貨櫃箱屍案，警方24日指出皆是中國籍移民震驚全球，此案件更被稱是「史上最大謀殺案」讓歐洲移民問題再次浮上檯面，然而外媒指出，這些中國移民當時可能支付約3萬英鎊（約台幣120萬）就為了展開新生活，沒想到卻成為死亡之旅，目前貨櫃車的行車紀錄器與定位已經交由警方處理。

綜合外媒報導，駕駛這台貨櫃車的25歲司機羅賓遜（Morris Robinson）在檢查貨櫃相關文件時，打開櫃門才發現裡面竟然全是屍體，當場驚嚇的立刻被報警，警方抵達現場後第一時間先扣留羅賓遜。在39名罹難者中，有8名女性、31名男性，目前已有11具遺體確定為中國籍，而在沒有水、沒有食物、又低溫的情況下，這些人最後幾乎是帶著絕望死去。

▲▼英國廂屍案守夜活動。（圖／路透）

▲英國廂屍案守夜活動。（圖／路透）

據悉，歐洲人蛇集團猖獗，研判這些移民恐怕是支付約3萬英鎊（約台幣120萬）之後，搭上冷凍貨櫃車入境英國，比起可能在中國所過的生活，在北愛爾蘭、英國、蘇格蘭相對也會較為富裕，「這些人不會認為這樣的行為是一種犯罪，而是一種機遇，人蛇集團都會這樣跟準備非法移民的人說」。

此外，中國人在自己國家工作，一個月可能僅200英鎊的月薪，但到了英國一個月可以有2000英鎊的工作、福利也好、結婚，過上體面的生活，這樣的誘因讓許多人願意賭上一把。但在落腳之後人蛇集團也會開始要求償還債務，甚至施壓其家人，若付不出來則可能被送去賣淫、從事不法工作。

而這輛事發的貨車公司「GTR」也做出聲明，該輛貨車是屬出租的狀態，而每輛車都配有GPS定位系統，目前已經交給警方，並願意全力配合，「自家貨車發生這樣的事情，我們也感到相當震驚」。

ET快訊
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39凍屍案貨車主交GPS配合調查　花120萬關冷凍櫃
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