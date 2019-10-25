　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼林益世即將發監，與妻子彭愛佳牽手到高院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲林益世（左）誣告媒體，判刑5月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，除收賄6300萬元外，又索賄8300萬元。媒體大篇幅報導後，林益世不僅不認收賄，還反控媒體妨害名譽，媒體因而提出誣告告訴。一審判刑8月、二審改判5月，案經上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

擔任多次立委的林益世，在2012年2、3月間擔任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，並收取賄賂6300萬元。而陳啟祥為求續約爐下渣契約，因此再度前來請託林益世，但林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價。

陳啟祥不滿，私下錄音後，將錄音帶交給壹週刊做出大篇幅報導。報導出爐後引起震撼，林益世不僅否認此事，還對壹週刊提出妨害名譽的告訴。但林益世涉貪部分，最後遭特偵組提起公訴，一審判刑7年4個月，二審更加重改判13年6個月。案經上訴第三審後，最高法院將林益世犯「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪汙部分，則撤銷發回高等法院更審中。

林益世貪汙罪遭判刑後，壹週刊就對他提出誣告罪的告訴。一審法院審理後，將林益世判刑8月。案經上訴，高院仍認定林益世在收受6300萬賄賂部分有誣告犯意，並有犯行，但因自白犯罪，予以減輕；至於強索8300萬賄賂部分，高院以查無實證，這部分判處無罪。

而高院認為，林益世收賄6300萬，竟未反躬自省，還濫用公家資源，在行政院中召開記者會；但考量他自白犯罪，而且提告壹周刊後又馬上撤回告訴，高院因此輕判5月。案經上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。
 

ET快訊
謝祖武被當謝震武回應了！無辜遭韓粉灌爆傻眼「我是鮮師，不是律
余苑綺癌末「長8顆腫瘤」最新病況曝！李亞萍哽咽認：這幾天是關
謝震武罵完韓國瑜「謝祖武慘被出征」！韓粉跑錯棚攻陷FB網笑翻
貨櫃內部照首曝光！39人困「滿布鏽痕鐵牢」零下25度待15h
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林益世涉收賄6千3百萬判2年定讞　9月底報到發監

林益世財產來源不明判2年定讞發監　貪汙部分撤銷發回

拿數十倍立委年薪鉅額賄賂不手軟！　高院痛批林益世

「會丟工作」林益世妻求解除境管　檢嗆：認為你無罪有幾個

彭愛佳限制出境案　法界痛批違憲

彭愛佳限制出境案　法界痛批違憲

內湖遊戲公司爆發「惡意欠薪」！員工聚眾抗議…經理從旁偷溜

涉嫌浮報績效功獎還藉此獲得財富　新北貪警遭聲押

運鈔員A走1530萬還債再簽賭　14天爽花467萬慘蹲3年半苦牢

渣男公開前女友性愛片　還附上個資及照片：性慾強！可內射！

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

內湖遊戲公司爆發「惡意欠薪」！員工聚眾抗議…經理從旁偷溜

涉嫌浮報績效功獎還藉此獲得財富　新北貪警遭聲押

運鈔員A走1530萬還債再簽賭　14天爽花467萬慘蹲3年半苦牢

渣男公開前女友性愛片　還附上個資及照片：性慾強！可內射！

空姐妻iPad跳出「大仁哥」！自稱小狼狗享「肉體虐待」　夫崩潰：不是在加班

少女淚控「在地下室被強行佔有」：怕到喊不出來！他一聽秒辯駁　法官判無罪

無良淫魔逼42女打停經針狂接客　誆美容按摩囚大樓強推火坑

網路知名男同志按摩名店　警方臨檢赫見按摩的他...一柱擎天

林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

車友獨騎往日月潭…車隊經過「耳邊爆吼」大笑離開！他怒：差點摔下谷

NBA史上最猛鐵人　卡特「連22季」出賽寫新頁

韓粉完蛋了！FB狂罵「腦殘」出征謝震武　律師曝嚴重下場：恐處有期徒刑

被胡睿兒拖累！　Under Lover楊琳現況曝光…「1個月剩7場」收入爆減

「送選民哈密瓜、給奠儀」爆12條醜聞　日經濟臣菅原一秀辭職！安倍受理幫道歉

葛蘭基季後賽慘爆　26日世界大賽G4國民主場搶聽牌

謝祖武被臉書陰了！韓粉出征「律師鮮師分不清」原因曝　網：不能怪他們

「貪婪妻+貪污夫」引隔海交戰！陳致中怒嗆「夫人幫佔據要職」：李佳芬干政

內湖遊戲公司爆發「惡意欠薪」！員工聚眾抗議…經理從旁偷溜

涉嫌浮報績效功獎還藉此獲得財富　新北貪警遭聲押

北韓通報南韓討論拆除金剛山南韓設施　南韓官員證實

社會熱門新聞

苗栗男灌高粱進警局18分鐘亡！家屬見屍崩潰

單親爸睡翻天　小二兒進不了家門睡公園

瀝青車90°自撞　男被壓斷肢亡！

友借車鬼切　女車主罰1.8萬還要扣照

首例！路邊攤拒繳罰單　商品全被查封

陸男跳機入台　撕毀護照拒回中受審

賓士撿手機撞5車！住戶傻眼：3輛是我的

醉男遇流鶯開價1千5百元　相見歡傻眼：多一根

少年在警面前開槍　下秒到分局投案

快訊／華江橋車禍！上班車流大回堵

女登機喊「有炸彈」！航警緊急檢查

少年互看不順眼！瑞豐夜市大亂鬥

女業務與名醫婚外情　9年生2子墮胎3次

女工誤觸裁切機開關　裁刀瞬間落下剁斷雙手手掌

更多熱門

相關新聞

陳砥柱／卷證不併送讓審判沒成見

陳砥柱／卷證不併送讓審判沒成見

我國採取起訴時卷證一併送給法院，亦即檢察官起訴時，要把偵查中所作的偵訊筆錄等卷宗連同相關證物與起訴書，一併打包送交給法官，讓法官在開庭前閱覽過卷宗以瞭解案情。而這厚厚一大本的內容可能就成為被告給法官的第一印象。

墮胎議題隱含的厭女症：會墮胎的都是壞女人

墮胎議題隱含的厭女症：會墮胎的都是壞女人

坦尚尼亞最高法院：兒童婚姻違憲

坦尚尼亞最高法院：兒童婚姻違憲

司法X金馬影展　許宗力期許司法更貼近人民

司法X金馬影展　許宗力期許司法更貼近人民

獄政人權再往前　 死囚蓄髮行善獲准

獄政人權再往前　 死囚蓄髮行善獲准

關鍵字：

法律人權林益世地勇公司索賄爐下渣中鋼貪汙定讞立委行政院秘書長最高法院定讞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

39冰屍包括8女　英媒：賣妓院為奴

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面