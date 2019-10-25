林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

▲林益世（左）誣告媒體，判刑5月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，除收賄6300萬元外，又索賄8300萬元。媒體大篇幅報導後，林益世不僅不認收賄，還反控媒體妨害名譽，媒體因而提出誣告告訴。一審判刑8月、二審改判5月，案經上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

擔任多次立委的林益世，在2012年2、3月間擔任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，並收取賄賂6300萬元。而陳啟祥為求續約爐下渣契約，因此再度前來請託林益世，但林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價。

陳啟祥不滿，私下錄音後，將錄音帶交給壹週刊做出大篇幅報導。報導出爐後引起震撼，林益世不僅否認此事，還對壹週刊提出妨害名譽的告訴。但林益世涉貪部分，最後遭特偵組提起公訴，一審判刑7年4個月，二審更加重改判13年6個月。案經上訴第三審後，最高法院將林益世犯「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪汙部分，則撤銷發回高等法院更審中。

林益世貪汙罪遭判刑後，壹週刊就對他提出誣告罪的告訴。一審法院審理後，將林益世判刑8月。案經上訴，高院仍認定林益世在收受6300萬賄賂部分有誣告犯意，並有犯行，但因自白犯罪，予以減輕；至於強索8300萬賄賂部分，高院以查無實證，這部分判處無罪。

而高院認為，林益世收賄6300萬，竟未反躬自省，還濫用公家資源，在行政院中召開記者會；但考量他自白犯罪，而且提告壹周刊後又馬上撤回告訴，高院因此輕判5月。案經上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

