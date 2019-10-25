阿祖進浴室「夭壽！怎麼整間血」　國一弟驚人習慣曝光...媽：越洗解越快

▲弟弟在洗澡時思路更清晰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／採訪報導

「家裡有個數學小天才也是頭痛！」一名國一生弟弟熱愛數學，家裡的浴室牆壁，甚至變成他的專屬白板，昨晚阿祖準備洗澡時，被眼前的景象嚇到，而晚一步的母親則哭笑不得。

今年13歲的國一弟，從小六開始愛上數學，每天回到家，都會拉著媽媽提問，還專找困難的題目，如果老媽不會，他就會瞬間化身成小老師，「耐心講解」把她教到會。

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▲磁磚上滿是解題過程。（圖／玳儀授權引用）

特別的是，弟弟在洗澡時，思路特別暢通，解題靈感如泉湧，媽媽玳儀就向《ETtoday新聞雲》記者透露，這位小天才的專屬白板在洗澡的地方，「從小改不了的習慣，越洗解越快，幸好不是在蹲馬桶的時候。」

當晚，弟弟按照慣例，拋出數學問題，「2的100次方是多少？」然後解完便默默現身，並提醒道「媽咪妳記得去上廁所喔」，沒想到她還來不及看到精彩解題，就被阿祖搶先了。

玳儀笑說，阿祖半夜跑去洗澡，結果就聽到老人家大叫，「夭壽喔，整間怎麼都是血，系洗郎喔，哪ㄟ甲恐怖！」

▲他從小六開始，就對數學產生濃厚興趣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然「命案現場」讓老媽一個頭兩個大，卻讓不少網友十分羨慕，「覺得這小孩真的很棒，感覺有無限潛能」、「國家未來的棟樑呀」、「找到人生光芒了」、「好厲害，看得出來他真心喜歡數學，才會願意把這些東西帶到生活裡」、

另外，po文也釣出家長們訴苦，直呼「小天才真的好厲害，講到數學，媽媽只想死亡，好不容易脫離了，結果小朋友回來問，只好再來一次」、「感覺小天才很厲害，但如果跟我說數學，媽媽只會想睡覺」。

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