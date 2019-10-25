中油未依SOP又出包！桃機還原「漏油經過」：今年3起且隱匿未報

▲虎航班機22日發生漏油停機檢修事件，發現是中油未按照SOP卸油管就移動車輛。（圖／記者蔡玟君攝）

記者胡順惠／台北報導

桃園國際機場截至10月8日為止，已發生5起地安事件、2起違規，民航局為此在23日向交通部提出檢討報告，22日再度發生虎航漏油停機檢修事件，經查發現是中油未按照SOP卸油管就移動車輛，屬於「人為疏失」，且事後隱匿不報。據了解，中油截至目前已發生3起地安事件，先前的2起改善報告都未提出，如今又出包，交通部後續將發函給中油的主管機關經濟部督導改善。

桃機公司還原事發經過，22日晚間9時30分，虎航班機正進行加油作業，中華機務人員通報漏油，當成漏油事件做處理，因為虎航委託華航機務維修、中油進行加油作業，隔天虎航主管發現不尋常進一步詢問，機務回報是機械故障，但虎航認為加油孔沒有外力不會故障，要求調閱錄影帶。

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桃機表示，虎航從調閱影像中發現，中油加油車連接機翼的加油孔時，連接地面時接不到，按照正常SOP應該要將油管拆掉並移動車子，估可能懶得爬上去或認為移動一點點即可，造成油管拉扯加油口，機器損壞肉眼是看不出來，但因為飛機機器精密，加油孔不會無故故障，調閱監視影像才發現這起地安事件，中油方承認未按照SOP作業，發生後也確實隱匿未報。

▲交通部次長王國材15日才視察桃機地安事件檢討。（圖／交通部提供）

據了解，中油不屬於地勤六業，六業算是特許執照，有相關規則可罰60至300萬，如今中油再次出包，必須由桃機公司邀集法務人員研擬，再與中油協議，簽署作業協議，像是違反可以扣點或繳交保證金，發生一次警告，第二次扣30%等，目前都還在研擬中，後續交通部將發函給經濟部，幫忙督導中油改善。

桃機地安事件多，回顧10月才因兩起桃勤人員拖飛機時擦撞事件引發外界關注，交通部長林佳龍承諾兩周內調查檢討，交通部政次王國材日前率員到桃機督導。民航局22日才將報告交到交通部，經調查今年共有5起地安事件、2起違規事件，地安事件分別是中油2起、桃勤2起、長勤1起。

據調查，中油發生的兩起地安事件，分別是今年1月3日中油人員在B1停機位執行虎航加油作業時，將油栓車油管掛勾繞行航空器發動機整流罩下方，造成碰撞發動機整流罩受損；9月2日是中油在A5停機位執行捷星航空加油時，油栓車上升碰撞航機，導致右翼蓋版損傷，都是未按標準程序導致。

▲桃園國際機場截至8日止，累積有5起地安事件及2件違規事件。