　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中油未依SOP又出包！桃機還原「漏油經過」：今年3起且隱匿未報

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲虎航班機22日發生漏油停機檢修事件，發現是中油未按照SOP卸油管就移動車輛。（圖／記者蔡玟君攝）

記者胡順惠／台北報導

桃園國際機場截至10月8日為止，已發生5起地安事件、2起違規，民航局為此在23日向交通部提出檢討報告，22日再度發生虎航漏油停機檢修事件，經查發現是中油未按照SOP卸油管就移動車輛，屬於「人為疏失」，且事後隱匿不報。據了解，中油截至目前已發生3起地安事件，先前的2起改善報告都未提出，如今又出包，交通部後續將發函給中油的主管機關經濟部督導改善。

桃機公司還原事發經過，22日晚間9時30分，虎航班機正進行加油作業，中華機務人員通報漏油，當成漏油事件做處理，因為虎航委託華航機務維修、中油進行加油作業，隔天虎航主管發現不尋常進一步詢問，機務回報是機械故障，但虎航認為加油孔沒有外力不會故障，要求調閱錄影帶。

請繼續往下閱讀...

桃機表示，虎航從調閱影像中發現，中油加油車連接機翼的加油孔時，連接地面時接不到，按照正常SOP應該要將油管拆掉並移動車子，估可能懶得爬上去或認為移動一點點即可，造成油管拉扯加油口，機器損壞肉眼是看不出來，但因為飛機機器精密，加油孔不會無故故障，調閱監視影像才發現這起地安事件，中油方承認未按照SOP作業，發生後也確實隱匿未報。

▲▼交通部次長王國材視察桃機地安事件檢討。（圖／交通部提供）

▲交通部次長王國材15日才視察桃機地安事件檢討。（圖／交通部提供）

據了解，中油不屬於地勤六業，六業算是特許執照，有相關規則可罰60至300萬，如今中油再次出包，必須由桃機公司邀集法務人員研擬，再與中油協議，簽署作業協議，像是違反可以扣點或繳交保證金，發生一次警告，第二次扣30%等，目前都還在研擬中，後續交通部將發函給經濟部，幫忙督導中油改善。

桃機地安事件多，回顧10月才因兩起桃勤人員拖飛機時擦撞事件引發外界關注，交通部長林佳龍承諾兩周內調查檢討，交通部政次王國材日前率員到桃機督導。民航局22日才將報告交到交通部，經調查今年共有5起地安事件、2起違規事件，地安事件分別是中油2起、桃勤2起、長勤1起。

據調查，中油發生的兩起地安事件，分別是今年1月3日中油人員在B1停機位執行虎航加油作業時，將油栓車油管掛勾繞行航空器發動機整流罩下方，造成碰撞發動機整流罩受損；9月2日是中油在A5停機位執行捷星航空加油時，油栓車上升碰撞航機，導致右翼蓋版損傷，都是未按標準程序導致。

▲▼交通部次長王國材視察桃機地安事件檢討。（圖／交通部提供）

▲桃園國際機場截至8日止，累積有5起地安事件及2件違規事件。

ET快訊
小禎「好心舉動」踩地雷..空姊秒垮臉！她反擊：不用那麼兇
正妹騎士本尊現身！「胸比頭大」遭酸這麼擠　她53字嗆爆
林采緹凌晨搬家：分手應該體面！「1年婚爆分居」胡睿兒IG照露
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

追不到手就下咒…　瘋狂神棍送「400萬不明佛牌」！　內行警告：會引起反噬

外送員遭控咆哮催餐、推店員嗆「不然打我啊」！foodpanda回應了

太太倒垃圾「被鄰居阿婆趕回家」　人夫討厭接觸三姑六婆...卻暖道謝

中油未依SOP又出包！桃機還原「漏油經過」：今年3起且隱匿未報

【瑪法達談星】10.23～10.29風象星座　天秤座跨入年度「近富點」

遺體等入冰櫃！阿桑揭「葬儀社陰謀」：不會壞　殯葬員臉綠...砲轟無知

花蓮大地震演習　安南醫院災難醫療隊DMAT再次出動

外送員咆哮催餐「做不出來別接單」　推店員大嗆打我啊…老闆娘直接打臉

影／「鋒面尾掠北台灣」下週變天大降溫　第22號颱風「麥德姆」可能生成

「屏東人的靈山」大武山成年禮　出發必經「體能特訓」3階段試煉

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

超蝦理由！渣男同天分手2個對象 她被嫌狐臭「當場除毛」痛到慘叫

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

石虎監測相機「10天失竊38台」 苗栗縣府報案怒批：心態可議！

李芷婷飆唱《聽海》彩排畫面曝光！　網友 :還好沒唱到這首

風田主持踩地雷惹本土劇大哥翻臉　騙局一曝光...立刻下跪崩潰爆哭！

追不到手就下咒…　瘋狂神棍送「400萬不明佛牌」！　內行警告：會引起反噬

外送員遭控咆哮催餐、推店員嗆「不然打我啊」！foodpanda回應了

太太倒垃圾「被鄰居阿婆趕回家」　人夫討厭接觸三姑六婆...卻暖道謝

中油未依SOP又出包！桃機還原「漏油經過」：今年3起且隱匿未報

【瑪法達談星】10.23～10.29風象星座　天秤座跨入年度「近富點」

遺體等入冰櫃！阿桑揭「葬儀社陰謀」：不會壞　殯葬員臉綠...砲轟無知

花蓮大地震演習　安南醫院災難醫療隊DMAT再次出動

外送員咆哮催餐「做不出來別接單」　推店員大嗆打我啊…老闆娘直接打臉

影／「鋒面尾掠北台灣」下週變天大降溫　第22號颱風「麥德姆」可能生成

「屏東人的靈山」大武山成年禮　出發必經「體能特訓」3階段試煉

即／「水水市集旗艦店」11/1開幕！4層樓文創空間就在華山旁

贈票／重現《鬼店》經典　《安眠醫生》驚悚登場

超過300條台中道路被「燙平」　路平升級後以為走在日本

零下25度急凍櫃塞39人「竟通過熱像儀檢測」　全變凍屍…港口人員遭下封口令！

林益世收賄6300萬喬爐下渣契約　誣告媒體判刑5月定讞

雲端最前線／北漂青年返鄉！台中失業人口數六都最低

追不到手就下咒…　瘋狂神棍送「400萬不明佛牌」！　內行警告：會引起反噬

快訊／韓國瑜已當面提議不分區名單　吳敦義：我會優先考慮

車友獨騎往日月潭…車隊經過「耳邊爆吼」大笑離開！他怒：差點摔下谷

華聞快遞／中國大型客機C919第五架試飛飛機完成首飛

生活熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

提早7分鐘到　外送員催餐嗆：打我啊

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

建中生都不叫外送？　學長解答了

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

42歲擁2400萬　他：存錢比投資重要

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

「鋒面尾掠北台灣」變天降溫　下週颱風可能生成

外送員愛飆車？他PO客人「12字要求」嘆氣

婆婆不能逛好市多…媳緩喊一句讚爆

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

甜心主播肩帶滑落　12萬網友戀愛

更多熱門

相關新聞

陸男跳機入台　撕毀護照拒回中受審

陸男跳機入台　撕毀護照拒回中受審

一名自稱為沈裕力的大陸籍男子24日來台灣轉機時，企圖以「跳機」的方式入台，結果遭移民署拒絕入境，25日凌晨被依法遣送至第三國。沈裕力在推特上自稱，他是因為研究香港得出不利於專制強權的結論，沒想到卻受到大陸公安局調查，不敢回去，這才想在台灣跳機，還自拍影片露出容貌詢問網友們，「我該怎麼做？」

女登機喊「有炸彈」！航警緊急檢查

女登機喊「有炸彈」！航警緊急檢查

台灣白等　台港協商破局內幕曝光

台灣白等　台港協商破局內幕曝光

陳同佳來台桃機戒備　航警國境事務隊密集演練

陳同佳來台桃機戒備　航警國境事務隊密集演練

免稅店試戴精品 婦人未歸還25萬手環

免稅店試戴精品 婦人未歸還25萬手環

關鍵字：

桃機桃園機場中油SOP隱匿不報

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

英國39人箱屍：零下25℃絕望而死

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

李亞萍痛哭「清女兒惡露只睡1小時」 歪理怒激余苑綺：要小孩叫別人媽？

ARIAZ珠恩曾是壞學生！爆喝酒抽菸霸凌　在記者面前道歉

謝震武痛批韓國瑜　網呆：太帥了

貨櫃滿地屎尿　卡車司機當場嚇暈

他求完婚第8天　偷看備份驚覺「綠光罩頂」怒退婚

業主做完才砍價！她看油漆工父超心疼

39冰屍包括8女　英媒：賣妓院為奴

新店山中藏4600億！關鍵5人才能開啟

風田白目亂問踩地雷！資深大哥翻臉開罵　他崩潰爆哭

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

更多

最夯影音

更多
foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」
陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

陳同佳案遭疑髮夾彎認同一中 徐國勇怒飆記者：講話客氣點

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

小S曝許老三超高調行徑　直呼「我在她那個年紀很正常」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面