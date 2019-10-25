亞馬遜Q3營收獲利衰退　連累股價盤後跌6%...貝佐斯世界首富地位恐不保

▲亞馬遜Q3財報不如預期。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

電商巨擘亞馬遜公布第三季財報，由於大舉投資快速到貨服務，拖累營收、獲利皆不如市場預期，這也是亞馬遜兩年多以來，首次出現獲利下滑，導致盤後股價下跌超過6%。

亞馬遜第三季每股盈餘（EPS）4.23美元，營收為699.8億美元，較去年同期的565.8億美元成長24%，但每股獲利低於去年的5.75美元，這是2017年6月以來亞馬遜獲利首次同比下降。FactSet分析師平均預期為每股獲利4.59美元，營收688.3億美元。

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亞馬遜在過去兩季中，每季免費當日送貨的投資金額都超過8億美元，如果將其擴展到更多產品和地區，第四季預計花費超過15億美元。亞馬遜也指出，雲端業務的支出增加，可望提振廣告銷售力量。

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在財報聲明中特別強調，該公司的免費當日送貨計畫劃，將提高客戶滿意度，「客戶喜歡將Prime送貨期限從兩天進化到一天，今年他們已經利用當日送貨服務訂購了數十億件商品。這是一筆巨大的投資，是正確的長期決策」。

不過，重度投資也削減了亞馬遜的獲利能力。它的營業獲利下降到31.57億美元，較去年同期37億美元下降14%。亞馬遜預計第四季營業獲利將在12億美元至29億美元之間，也低於42億美元的市場預期。

亞馬遜第三季的淨利潤21.34億美元，相較去年同期的淨利28.83億美元，下跌26%。

不過，Jefferies分析師希爾（Brent Thill）表示：「短線投資人或許不滿意，但長線投資人了解，亞馬遜的投資通常會獲得回報」。

亞馬遜預計今年第四季淨銷售額為800億美元到865億美元，其中包含了匯率變動預計將造成約80個基點的負面影響，未能達到分析師預期；運營利潤預期為12億美元到29億美元，對比2018年同期利潤38億美元，也未能達到預期。

據FactSet調查顯示，分析師平均預期亞馬遜第四季營收將達873.9億美元，運營利潤將達41.9億美元。

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