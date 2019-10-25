死刑注射出差錯！倒楣死囚恐怖「化學性灼傷」　活活折磨34分鐘才身亡

▲男囚因為死刑注射失敗，飽受折磨而死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名死刑犯近來被媒體批露，當年他被執行死刑時，所被注射的化學藥劑出了差錯，原本應該平靜死去的他，卻掙扎痛苦整整10分鐘，而且手臂皮膚還出現可怕的化學性灼傷，讓他痛苦了30多分鐘，比原本預定的時間多了3倍長才終於死去。

這起不幸事件發生在2006年12月13日下午6時，55歲犯人迪亞茲(Angel Nieves Diaz)因殺人罪嫌被判處注射死刑，然而行刑時，執行人員失誤沒有把針插入靜脈，而是插進手臂的肌肉組織中，導致他全程意識清醒，被綁在椅子上飽受化學灼傷的折磨，行刑到一半時，他還痛苦地問，「發生什麼事了？」

原本應該在10分鐘內就死亡的迪亞茲，行刑至24分鐘時，突然睜大眼睛、全身不斷劇烈顫抖，行刑人員只好再幫他打了第二針，最後長達34分鐘才確認身亡，比原本預定的時間長了3倍多，手臂因為化學性灼傷導致皮膚變黑，外層甚至撕裂露出紅色與白色的血肉，頸部也因為呼吸不到空氣而異常腫脹。

當時觀看這場行刑的25名目擊者全都受到驚嚇，一名曾目睹20多次死刑的牧師表示，「這是我看過最致命的行刑，我認為化學注射從內部將人活活殺死，和用電從外部把人活活殺死，其實並沒有太大的差別」，後來還需要找醫生進行心理輔導。社會也曾因此事件，引發死刑反對者大力鼓吹美國當局應該廢除死刑，不過事件相隔18個月後，當局仍繼續以化學注射方式執行死刑。

迪亞茲涉嫌1979年在邁阿密謀殺一名脫衣酒吧經理，而於1986年被定罪，雖然他一直堅稱自己無罪，在牢中渡過20多年的歲月後，被判決在佛州瑞艾芙德(Raiford)監獄的死刑室伏法，他在最後的聲明中仍強調，「佛州正在殺害一個無辜的人，佛州正在犯法，因為我是無辜的，死刑不僅是一種報仇方式，更展現了人類的怯懦。」

Killer's skin rips and he 'chokes for air' in 'worst botched execution ever'https://t.co/dtTpfxBF28 pic.twitter.com/D5sZPWkWHJ — Daily Mirror (@DailyMirror) October 20, 2019

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