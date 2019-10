死刑注射出差錯！倒楣死囚恐怖「化學性灼傷」　活活折磨34分鐘才身亡

▲男囚因為死刑注射失敗,飽受折磨而死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名死刑犯近來被媒體批露,當年他被執行死刑時,所被注射的化學藥劑出了差錯,原本應該平靜死去的他,卻掙扎痛苦整整10分鐘,而且手臂皮膚還出現可怕的化學性灼傷,讓他痛苦了30多分鐘,比原本預定的時間多了3倍長才終於死去。

這起不幸事件發生在2006年12月13日下午6時,55歲犯人迪亞茲(Angel Nieves Diaz)因殺人罪嫌被判處注射死刑,然而行刑時,執行人員失誤沒有把針插入靜脈,而是插進手臂的肌肉組織中,導致他全程意識清醒,被綁在椅子上飽受化學灼傷的折磨,行刑到一半時,他還痛苦地問,「發生什麼事了?」

原本應該在10分鐘內就死亡的迪亞茲,行刑至24分鐘時,突然睜大眼睛、全身不斷劇烈顫抖,行刑人員只好再幫他打了第二針,最後長達34分鐘才確認身亡,比原本預定的時間長了3倍多,手臂因為化學性灼傷導致皮膚變黑,外層甚至撕裂露出紅色與白色的血肉,頸部也因為呼吸不到空氣而異常腫脹。

當時觀看這場行刑的25名目擊者全都受到驚嚇,一名曾目睹20多次死刑的牧師表示,「這是我看過最致命的行刑,我認為化學注射從內部將人活活殺死,和用電從外部把人活活殺死,其實並沒有太大的差別」,後來還需要找醫生進行心理輔導。社會也曾因此事件,引發死刑反對者大力鼓吹美國當局應該廢除死刑,不過事件相隔18個月後,當局仍繼續以化學注射方式執行死刑。

迪亞茲涉嫌1979年在邁阿密謀殺一名脫衣酒吧經理,而於1986年被定罪,雖然他一直堅稱自己無罪,在牢中渡過20多年的歲月後,被判決在佛州瑞艾芙德(Raiford)監獄的死刑室伏法,他在最後的聲明中仍強調,「佛州正在殺害一個無辜的人,佛州正在犯法,因為我是無辜的,死刑不僅是一種報仇方式,更展現了人類的怯懦。」

