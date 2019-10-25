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喊丟掉！老媽傳照等認領...她傻眼「熊活過來了」　網姨母笑：培養出感情啦

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▲喊丟掉！老媽傳照等認領...她傻眼「熊活過來了」　網秒被療癒：培養出感情啦。（圖／Caitria Cat授權引用）

▲媽媽經常幫熊熊換姿勢，還會放到不同房間。（圖／Caitria Cat授權引用）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友在家放了一隻等身大熊娃娃，由於母親想丟掉，捨不得的她只讓朋友認領，日前她囑託媽媽幫拍幾張實物照，沒想到成品超鬧、超動感，戳中許多人的笑點，而網友們都建議乾脆別送走，「感覺媽媽和熊已經培養出感情了。」

Caitria Cat在臉書發文提到，「我媽說想把我的熊丟掉，我說應該會有朋友想認領它，於是請我媽拍照，讓我傳給朋友看，結果我媽...到底誰會要肢障的熊啦！」

請繼續往下閱讀...

▲喊丟掉！老媽傳照等認領...她傻眼「熊活過來了」　網秒被療癒：培養出感情啦。（圖／Caitria Cat授權引用）

▲工讀生快出來喔XDD。（圖／Caitria Cat授權引用）

從照片中可見，熊娃娃一下手腳交叉，像個麻花捲；一下臥躺或是舒服的翹腳小眠；甚至連孫悟空的招牌動作也難不倒它。這讓Caitria Cat哭笑不得，直呼「我媽平常等我回家，都會把熊擺來擺去，還每天擺到不同房間，想讓我以為它是活的。」

po文被轉發到爆笑公社，狂吸7千多讚，網友們紛紛笑回，「真的太可愛了，工讀生快出來喔」、「原來是安娜貝熊」、「熊才是親生的，要被送養的是妳，拍拍」、「我覺得妳媽跟熊熊玩得很開心啊」、「媽媽平常484活寶一個」、「好可愛的媽媽唷」、「留給媽媽玩就好啦」。

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