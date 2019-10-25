一張晝夜圖變「天龍照妖鏡」　蛋黃區奇妙現況！他震驚：正港台北人不騎車？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

儘管台北大眾運輸發達，但上下班尖峰時間，大量的汽機車潮仍造成交通壅塞。一名網友日前心血來潮，點開剛推出不久的「GoShare」資訊平台，意外發現晝夜機車分布的有趣變化，不由得驚呼「根本交通照妖鏡阿！」

Gogoro睿能推出「GoShare」電動機車共享服務，繼桃園（含林口）後，於21日進軍北市，營運範圍幾乎涵蓋全區。一名男網友在PTT八卦板發文，分享其租車平台資訊的截圖，笑問「真正的台北人都不騎機車吧？」

請繼續往下閱讀...

他表示，白天分布相對分散；不過到了晚上，機車都聚集在士林、大同、萬華、景美、東湖，其中大同和萬華密集度超高，反而蛋黃區都沒什麼車。

▲晚上蛋黃區幾乎沒什麼車。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「台北機車密度那麼高，都是新北、南部來的吧」、「本來就是，一堆北漂跟新北基隆人」、「同意！為何南部人北上都要帶機車來」、「正一級戰區，你連機車都沒地方停」。

而po文也釣出天龍人，「我台北人沒騎過車」、「是！真的台北人不騎車的」、「大同萬華是真正台北人」、「大同萬華才是真台北人，台北最早期發展的地方」、「正台北人是不大需要機車沒錯，公車捷運非常方便」。

►偷偷分享少女的秘密！

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」