快訊／蘇貞昌點名馬英九操控陳同佳案 馬辦回嗆：滿腦選舉語言

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於行政院長蘇貞昌25日指出馬英九的密友律師在幾個月前，已經到香港為港府反送中解套來擘劃、為兇手辯護等言論，馬英九辦公室回應，蘇貞昌只會滿腦子政治算計滿嘴選舉語言。

對此，馬英九公室表示，堂堂行政院長帶頭造謠，含沙射影抹黑前總統，完全不提政府要如何處理發生在台灣的殺人命案還死者公道，只會滿腦子政治算計滿嘴選舉語言，真是讓國人蒙羞。

馬英九辦公室表示，馬前總統對本案的態度很清楚一貫，就是要讓犯罪者受到應有的法律制裁。因此，若陳同佳願意來臺投案，民進黨政府就不該以任何政治或技術性問題拒絕；至於與港洽談司法互助，可以雙軌進行，並不牴觸。

馬英九辦公室指出，同樣的，對於陳同佳來台投案，香港政府也應給予我方必要的協助，不該有任何政治考量。港府日前也說過，會協助陳嫌投案，那就請港府展現出誠意，如何協助，臺港都在看，千萬不要誤判情勢，否則造成犯罪者逍遙法外，港府也難辭其咎。

蘇貞昌上午表示，現在看來政府步步為營是對的，原來早在幾個月前，馬英九的密友律師已經到香港為港府反送中解套來擘劃，他的律師為兇手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害家屬，政協牧師居間跑腿、「牽猴仔」（掮客），國民黨再來吆喝、唱和，現在照妖鏡一照，魔鬼和魔鬼中的魔鬼一一現形，「如果我們不小心謹慎，台灣被賣，我們還在幫人家算錢」