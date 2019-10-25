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冰凍貨櫃車藏39具屍體！　《環時》揭19年前慘案：英國該負責任

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▲▼英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃日前發現39具屍體。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

英國埃塞克斯郡（Essex）一輛貨櫃車23日被發現裡頭藏39具屍體，甚至有消息指出，這39名全是中國公民。大陸官媒《環球時報》指出，這次是繼2000年所發生的「58名中國偷渡客悶死在英國貨車」後，最為嚴重的集體死亡事件，「英國應該要負責任。」

埃塞克斯警方指出，這是當地有史來最大規模的謀殺案，死亡的39人包括31名男性和8名女性，其中1名女子原本被誤認為是未成年人，後證實所有死者均已經成年。據悉，倫敦的英國內政部辦公室及北愛爾蘭的貝爾法斯特市政廳，都在24日晚間舉行守夜儀式，哀悼39名不幸的死者。

對此，環時指出，「除了初步確定這輛貨車是從比利時進入英國之外，進一步的消息還不多，也有人懷疑，這起死亡事件與北愛爾蘭的一個人口走私集團有關。」

▲▼英國貨櫃箱屍案，現場有民眾自發為罹難者獻花。（圖／路透）

▲英國貨櫃箱屍案曝光後，現場民眾紛紛為罹難者獻花。（圖／路透）

事實上，在2000年6月也曾發生類似案件，當時在多佛港（Dover）一個貨櫃中發現58具遺體，遇難者同樣來自中國，而貨櫃的出發地也同樣是比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）。

環時提到，「如今英國再度發生中國人集體死亡事件，讓人感到十分痛心，儘管這些中國人進入英國的方式看來是不正當的，但如此嚴重的人道主義災難就發生在英國及歐洲人的眼皮底下，英國及相關歐洲國家顯然沒有盡到保護這些人的責任。」

該事件曝光後，英國首相第一時間表態，「難以想像的悲劇，令人心碎」，隨後在案發地的地方政府降半旗致哀。環時強調，「我們比較希望看到英國盡快抓獲犯罪分子，給受害者一個交代，並拿出更多解決實際問題的具體行動，希望英國和歐洲國家能切實踐行他們對人權的各種承諾，為保障中國人在歐洲的土地上的安全做出應有的努力。」

另外，英國媒體報導曾稱，死者全為中國籍。不過，中國駐英國使館24日指出，「大使館已就23日發生在埃塞克斯郡的貨車慘案與英國警方取得聯繫，英國警方表示正在核實遇難者身份，尚無法確認遇難者是中國國籍。」

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