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履行協議！俄羅斯300名「憲兵部隊」抵達敘利亞　助庫德族150小時撤離

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▲▼敘利亞北部曼比季（Manbij）地區的邊境，俄羅斯駐軍。（圖／路透）

▲敘利亞北部曼比季（Manbij）地區的俄羅斯駐軍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部25日表示，大約有300名俄羅斯憲兵（Military police）抵達敘利亞，幫助庫德族民兵從土敘邊境撤退。消息人士指出，另外還有276名憲兵與33件軍事裝備，準備送往敘利亞。這也是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）達成協議後，俄方首度執行協議內容。

《俄羅斯通訊社》（Sputnik）報導指出，俄羅斯國防部25日發聲明表示，俄國300名憲兵已經抵達敘利亞執行特殊任務，「協助確保人民安全，並維持法律和秩序，憲兵將在指定區域巡邏，協助庫德族自衛軍與其武器，撤離到距離土敘邊境30公里外。」另外有消息人士透露，新的任務顯示，還有另外276名憲兵與33件軍事裝備，準備送往敘利亞。

普丁與艾爾段22日針對「和平之泉」行動舉行會談，並在索契（Sochi）簽署協議。協議指出，俄羅斯憲兵部隊將協助庫德族「敘利亞民主力量」（SDF）部隊，從23日中午開始，在150小時內撤出土敘邊境30公里之外。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前表示，如果庫德族不依照協議於150小時內離開，俄軍也將退出，讓庫德族自行與土軍交涉，「他們會被土軍『擊潰』。」

►俄羅斯軍隊「巡邏敘北邊境」！　協助庫德族撤離安全區
►6hrs談判土俄達成協議　庫德民兵撤離邊界30km…美勢力消退
►握手言和！土耳其與俄羅斯達成歷史性協議　「共同協防」土敘邊境

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