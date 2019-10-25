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花蓮大地震演習　安南醫院災難醫療隊DMAT再次出動

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▲台南市立安南醫院災難醫療隊DMAT，再次出動參與花蓮大地震演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院災難醫療隊DMAT，再次出動參與花蓮大地震演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2018年0206花蓮大地震造成大量傷亡，對全台灣都有很多的衝擊，進行地震應變的演習就非常重要，此次花蓮也震演習是在10月中旬，情境是花蓮縣發生芮氐7.3級大地震，當地多處建築物倒塌，縣政府動員全縣人力進行搶救，台南市立安南醫院災難醫療隊DMAT再次出動。

演習狀況中，因花蓮縣立德興棒球場體育館倒塌，許多球迷受困倒塌建物內，搜救隊己經進入搶救。衛生局除指示花蓮縣災害醫療隊前往德興棒球場外圍成立醫療站外，考量當地醫院醫療人力吃緊，向中央提出需要各區災難醫療隊支援。緊急需求發出後，台南市安南醫院災難醫療隊DMAT接受此訊息立刻回報院方。在院長林瑞模教授的指示下，立即動員13位隊員，由護理師許斾瑄，黃培瑜以及急診醫師王敬鈞帶隊，準備好各類物資，經中央審核後火速前往災區。

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▲台南市立安南醫院災難醫療隊DMAT，再次出動參與花蓮大地震演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此項任務可能需要3天時間且後勤必順自給自足，包含水、電、食物與住宿。因此，安南醫院災難醫療隊DMAT在出隊時，同時與長期合作默契的屏東金鳯凰緊急救護協會尋求後勤支援。兩隊在早上出發後一直到下午4時才到達災區。聯隊先向衛生局報到後再報行任務，40分鐘內即搭好醫療帳篷，可以容納八張病床以及可以處理10位輕症病患的輕症區。之後立即分成兩班進行持續救援任務，自當天下午一直值勤到隔天中午，任務終結束。

這次演習有別以往，強調是實務操作。演習由花蓮縣衛生局、北區與東區緊急醫療應變中心主辦，由急診醫學會災難專家們負責規劃與設計情境，採用聯合國災難醫療隊的核心標準進行測試。參加演習的隊伍來自全國各地，包含花蓮、台東，桃園，嘉義，台南與屏東。其中，安南醫院災難醫療隊DMAT成立約4年，每年皆自我訓練，歷經台南大地震，花蓮大地震實務經驗。此次演習經歷各項考驗，包含大量傷病患、骨折、撕裂傷、傳染性疾病、內科急症、醫療爭議、缺水缺食物、夜間值勤及截肢作業等考驗，都臨危不亂一一處理完成。

▲台南市立安南醫院災難醫療隊DMAT，再次出動參與花蓮大地震演習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林聖哲副院長表示，院方長期以來都很支持災難醫療隊DMAT的發展，特別同意隊員們一年能有7天的公假可以接受訓練。領隊許斾瑄護理師指出，除訓練之外，最開心的是能夠認識全國各地來到花蓮參加演習的醫師、護理師以及各後勤人員，將來在面臨真實災難時，有認識的人在現場，心也就安了一半。面對災難，唯有長期事先的訓練與培養，在真正需要用到時，才能發揮實質效果。

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