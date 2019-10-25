秋天來，甜柿熟！　五峰鄉甜柿節周末熱鬧登場

▲五峰鄉甜柿節即將於周末在竹北新瓦屋熱鬧登場。（圖／翻攝五峰鄉甜柿節臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導



秋天來，甜柿熟！新竹縣五峰鄉公所本周末10月26、27日於竹北市新瓦屋客家文化保存區，以及11月2、3日於台北希望廣場舉辦「2019五峰鄉甜柿節」，縣長楊文科表示，歡迎各地鄉親來嚐五峰鄉特有甜柿及各項農特產品，將買到最新鮮當季農特產品，系列活動精彩，千萬不能錯過。

每年十月五峰鄉進入甜柿節產季，種植面積高達70公頃，今年遇氣候異常，導致收成量僅以往三至四成，但柿農們細心栽種，仍維持高品質！不同於以往主打甜柿節，今年的促銷活動中也邀請到五峰鄉香菇班一同加入，不只販售高品質甜柿，更推廣優良段木香菇。同時，配合農委會所推動四章1Q政策，優先以QR-Code條碼生產追溯的方式輔導農民申辦，使消費者了解生產者相關生產資訊，提升消費者對購買之農產品的信賴感，期望透過公開完整的資訊，讓更多消費者認識五峰鄉的優質甜柿！

10/26(六)下午三點在新瓦屋也舉辦「食柿之秋－甜柿料理示範秀」，為了讓消費者看到五峰鄉甜柿不同的面貌，邀請前AJ Hotel、老爺酒店型男主廚張世耿研發一系列甜柿料理示範秀，充滿視覺與味覺的震撼，讓這個秋天盛滿柿味！除此之外，為讓五峰鄉的農特產品在年輕族群中發揮影響力，今年搭配彩妝重點-橘黃紅色系特別舉辦「柿女圖：彩妝大賽」，前三名還有機會將高額獎金、獎狀、五峰甜柿禮盒帶回家。

第二週台北在希望廣場展售也舉辦甜柿促銷活動，一元甜柿搶購、搖搖好柿、甜柿滿盒（斤）送五峰鄉水蜜桃氣泡酒等好康，同時活動舞台上邀請知名表演團體，天生歌姬-黃莉、動感美聲-田顏玫、原Band魅力-巴紮溜樂團、國樂女子團體、五峰天團婭霧舞蹈團…等為現場炒熱氣氛，眾多精采活動，五峰好山好水好柿多，絕對讓您愛不「柿」手！錯過今年又要再等一年！詳細活動內容請上臉書搜尋「五峰鄉甜柿節」。

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