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雲端最前線／北漂青年返鄉！台中失業人口數六都最低

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新聞節目中心／綜合報導

台中積極打造友善勞動環境，包括舉辦就業博覽會、推出「就業金安薪方案」、成立「青年事務股」等措施，補助、宣導多管齊下，根據行政院主計總處統計，台中市15至24歲青年，今年上半年失業率降至10.1%，六都最低，讓青年不再漂移，深耕台中穩定就業。《雲端最前線》25日邀請台中市勞工局局長吳威志、青創青年 賴雅薇與主持人楊文嘉深度探討。

▲台中市。（圖／台中市政府提供）

▲台中市。（圖／台中市政府提供）

台中市是全台第二大城，青年人口數在六都中排名第二，台中市政府為了讓台中青年可以順利在地就業，推出「就業金安薪」方案，進行各項對青年有利的資源整合。台中市針對青年的「就業金安薪」三方案，第一金為跨域交通補助金，排除異地就業限制，給予交通、租屋及搬遷補助；第二金為短期職場適應金，提供求職者職場學習機會並獎勵雇主訓練津貼；第三金為上工獎勵金，獎勵未就業青年投入特定缺工產業，連續就業最長可領取18個月共計10萬8,000元獎勵金，協助青年儘速進入勞動市場並穩定就業。透過這樣的奬勵金方案，成功推介超過百名青年就業，也逐步補足缺工產業所需人才。

另外，為了更有效率整合各項資源，為青年創業提供更便利的服務，市府勞工局於7月1日成立青年事務股，負責青年就業諮詢委員會、青年就創業事務、青年創業輔導、青年產業職場體驗、青年學生公部門暑期工讀及扶助弱勢青年就業等業務，並將市府經濟發展局、勞動部及經濟部創業提供的協助資源進行整合，讓準備創業的青年，享有來一處，就能辦到好的一站式服務。《雲端最前線》25日邀請台中市勞工局局長吳威志、青創青年 賴雅薇與主持人楊文嘉深度探討。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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