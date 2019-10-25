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外送員遭控咆哮催餐、推店員嗆「不然打我啊」！foodpanda回應了

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▲▼ 熊貓,外送,foodpanda（圖／記者劉維榛攝）

▲foodpanda外送員再度爆發爭議。（圖／記者劉維榛攝）

記者蕭筠／台北報導

近日一名foodpanda外送員遭合作店家指控，一連2天提早到店取餐卻在店內大聲抱怨、催單，店員表明要投訴該不當行為時，竟還當場怒嗆「不然你打我啊」，接著動手推了對方一把，讓店家氣得PO網還原事發過程，掀起風波。對此，foodpanda回應表示，若確定有口語及肢體衝突之情事發生，將會停權做處置。

外送員催餐，動手推店員嗆「你打我啊」。（圖／翻攝自YouTube／爆料公社）

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▲foodpanda外送員遭指控態度差還動手打合作店家店員。（圖／翻攝自YouTube／爆料公社）

台中一名某早餐店老闆娘日前PO文指控，有位foodpanda的外送員於20、21日連續2天都提早到店取餐時，不僅在店內大聲咆哮「單子做不出來就不要接那麼多單」，隔天更是剛到店不到10分鐘就頻頻催促，「啊是好了沒？到底還要多久」，態度明顯不耐煩。

後店員表示要投訴該不當行為，外送員竟當場怒嗆「不然你打我啊」，接著動手推了店員一把，2人隨即發生拉扯口角，最後該外送員甚至直接伸手將櫃檯內餐點搶走，還在馬路上大喊「快來看，這店家餐點做不出來要投訴我」、飆罵三字經，舉止實在太過誇張，店家才決定PO網替員工出口氣。

對此，foodpanda作出回應，「依據foodpanda外送行為準則，若有口語及肢體衝突之情事發生，將會停權處理」，針對此案，目前已進行了解並處理。

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