零下25度急凍櫃塞39人「竟通過熱像儀檢測」　全變凍屍…港口人員遭下封口令！

▲英國39死貨櫃箱屍案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

震驚全球的英國貨櫃箱屍案，死者共計39人，其中包括31名男性、8名女性，24日消息指出罹難者國籍皆為中國，目前中英雙方合作展開調查。據悉貨櫃自泰晤士河港口珀佛利特（Purfleet）的工作人員目前已被下封口令，倘若人員擅自與媒體透露消息恐怕將丟飯碗，而知情人士也指出，該港口「時常」會有非法移民跟著貨櫃入境，因此熱像儀檢測也特別嚴格。

根據英國《每日郵報》報導，調查人員表示，該冷凍貨櫃一般被用來運載急速冷凍的食品，溫度最低可達零下25度，光貨櫃抵達英國的時間，39名罹難者恐怕已經在裡面待上至少15小時。當地開卡車的司機表示，在港口時常可以看到一些移民漫無目的的閒晃，所以在港口都配了熱像儀，試圖抓一些非法偷渡，但在人蛇集團眼中根本沒有用。

據悉，熱像儀針對「有溫度」的物品進行檢測，但對急凍貨櫃無效，因為內部太低溫，所以也無法收到任何人產生的熱量，人蛇集團就是利用這一點，「但最後總是會有人被犧牲」。住在港口邊的居民表示，在案發前曾看到一輛卡車載著一群人，推斷可能就是後來罹難的39人。

▲英國貨櫃車冰屍／英國埃塞克斯郡（Essex）一輛貨櫃車發現39具屍體，事發經過簡圖。（圖／記者錢玉紘製）

珀佛利特港口的人員目前皆拒絕與當地媒體交談，並暗示如果他們擅自發表談話恐怕連工作都沒有。一名安檢人員透露，即便在通過熱像儀檢驗後關閉了冷凍空調，但內部仍然是氣密的設計，只要長時間在裡面都會窒息而死，「根本活生生就是一個金屬棺材」，平時也很少會打開檢查，因為擔心內部的食物會壞掉。

附近居民表示，很多人蛇集團都會透過貨櫃走私人口，移民被在貨櫃中發現，這是很經常發生的事情，只是沒有想到會發生這樣的悲劇。

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