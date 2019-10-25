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她因為懷孕每天瘋狂打嗝100次　「聲音像雞慘叫」整整持續12年

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孕婦、懷孕、流產、墮胎萬用示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲女子懷孕後，突然出現打嗝不停的怪病。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子自從12年前懷孕後，便染上不停打嗝的怪病，甚至一天會發生超過100多次，起初她以為這只是懷孕所產生的罕見副作用，然而即使生下2名女兒後，打嗝的怪病卻完全沒有消失的跡象，令她的生活飽受困擾。

居住在林肯市(Lincoln)的31歲女格雷夫斯(Lisa Graves)，平時從事美甲工作，自2008年懷孕開始，每天都會不停打嗝，而且打嗝的聲音還特別大聲，常常會嚇到與她一起工作的同事們，「有人說我打嗝的聲音，聽起來像一條狗或一隻雞被踩到一樣」，醫生當初為了找出原因，讓她接受MRI掃描、麩質測試，甚至轉去神經科就診，但情況還是無法改善。

格雷夫斯表示，「任何能夠防止打嗝的方法我幾乎全都試了，包含讓人把我嚇到跳起來、吸吮檸檬，幾乎都試了，但是沒有任何效果，也不想照神經科醫生建議去吃藥，因為那也不能保證會好，只能勉強去控制」。

奇怪的症狀讓格雷夫斯的生活碰到許多尷尬狀況，除了曾把在睡夢中的丈夫嚇醒，也曾在工作時突然打嗝，導致指甲不小心亂塗，「現在我已經漸漸習慣了，但曾有一段時間我對此感到非常丟臉，並且少去公共場合，但是現在我願意去接受它」，雖然還是無從得知讓她得病的原因，但她認為自己還算是幸運，幸好懷孕期間沒有碰到更糟糕的事情。

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