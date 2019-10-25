【瑪法達談星】10.23～10.29　天蠍氣勢最旺、天秤財運佳

圖文／鏡週刊



秋意漸涼的霜降節氣跟著「天蠍座之月」同步登場的本週，先前大環境氛圍「金星／水星效應」象徵的溫柔與彈性勢力消退，取而代之的是年度大警訊「太陽／災厄星天王星對衝」。再度轉進另一波厄兆來襲的星座警戒期。「天蠍月」價值的執著絕對、堅韌頑強、叢林法則與大破大立，將取代天秤座的中道妥協、理性對話，成為最新集體情緒。

就象徵意義而言，當上述「天蠍月」的星座氛圍，碰上「天王星效應」的乖張與不可測，得出的交集，意味危機震盪、針鋒相對與情勢膠著，帶著一絲令人不安的歸零陰影。是氣氛相對壓抑而痛苦的煎熬期。

重要星象事件落在：10月23日的太陽進駐天蠍座；10月25日的喜兆—「金星／冥王星六合」；10月27日的一級警示—「戰星火星／土星角衝」；與10月28日的超級警訊—「太陽／天王星對衝」。警訊遠遠蓋過微弱的喜兆。

財經方面，財星與太陽都在天蠍，且財星警訊及「天王星效應」發威的本週，天蠍座相關的議題包括祕密協商、醜聞弊案、財政赤字、利率變動等將對國際財經構成相當大的負面衝擊。加上「天王星效應」的攪局，市場黑天鵝滿天飛，意外變化也令人難以招架，投資人宜高度警戒。

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就個別星座而言，年度警訊開始再度加大力道的本週，大環境氛圍出現濃厚的詭譎與危機感。運勢排名再度大變動，當運星落到最新出爐的「本月之星天蠍座」。財運、情感、人際與事業呈現跳躍式進展，還可能有脫離魯蛇、中獎好康、結交人脈或事業開張突破之喜。

運勢第二的是天秤座。登上年度「財富翻轉月」，汗馬功勞應得的肯定與回饋，將獲得合理交代，只要肯努力、有實力，老天必不會虧待；好運第三的是金牛座，守護星吉兆連連，才華又有施力點，能動能靜、魅力迷人，工作、情感找到絕佳夥伴的機率大大提高。

本週運勢滑落、挫折感較強的星座有：牡羊座、獅子座、魔羯座與水瓶座。

星座排行 天蠍座：常勝贏家、水到渠成、時來運轉，氣勢最旺。 天秤座：身價加值、籌碼滿手、鹹魚翻身，財運最佳。 金牛座：一見傾心、天雷地火、互許未來，情事最閃。 處女座：得天獨厚、順勢而行、趨吉避凶，僥倖最多。

愛情運：★★★☆

金錢運：★★★☆

事業運：★★★

★★★★★為滿分，☆為半顆星



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