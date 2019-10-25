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【瑪法達談星】10.23～10.29火象星座　射手座出人頭地指數居高不下

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圖文／鏡週刊

牡羊座、獅子座、射手座，本週（10.23 ~10.29）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

百煉成金，戒急用忍。守護星與冥王星角衝的這段日子，提防各式有形無形壓力驟增。堅持與頑強是壓力點過後，能否冶煉成金的關鍵。所幸，不願輕易崩潰的好勝心與自尊心大受激發，事業經營沉得住氣、耐得住煩，撐過最艱難的路段，後面就會漸入佳境、一雪前恥。切記專注充實內力、靜待時機。有意外禮物上門。愛情是精釀的醇酒。

請繼續往下閱讀...

　

♌獅子座（7月23日至8月22日）

急轉直下，處變不驚。守護星與驚愕之星對衝的這段期間，要有心理武裝，接受某重大傻眼或崩潰的超級大變化。人算不如天算。預設停損、轉攻為守是必要對策。儘管熟悉的舒適圈出現驚天變動，但底氣不失，事業進攻雖嫌不足、守成綽綽有餘。回歸初心、重新調整生涯座標，有助下回合扳回一城。財運開低走高。愛情是衛星導航的幸福自駕。

　

♐射手座（11月22日至12月21日）

大勢底定，收心整備。某階段任務即將寫下完美句點的這段日子，月底事業星退行戰力轉弱前，可望爆出一波事業火花。身價行情快速發熱、專業口碑叫好又叫座，頗有功名在望、執掌要津之兆，「出人頭地指數」居高不下。切記功成身退、不宜戀棧，以免體力情感過度透支。下回合還有另場重頭戲。財運不如預期。愛情是相思遙寄。


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