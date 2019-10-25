【瑪法達談星】10.23～10.29水象星座　天蠍座鴻運當頭、幸運爆表

圖文／鏡週刊



巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（10.23～10.29）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

多路合擊，恩威並濟。「過動指數」衝高的這段日子，機動性、聚焦力十足，往往臨危受命、應勢而出，親自出馬也多靠兵分多路、快閃奇襲搞定。賭徒衝動與直覺強烈，視風險為機會，事前精算、勇於承擔，孤注一擲的勝率高於平均值。近期可望因某事件一戰成名，小出一陣風頭。表現欲有釋放舞台。時機掌握精準。愛情是莫名的心跳。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

鴻運當頭，勢不可擋。太陽進駐本命宮、且與金星聯手強力加持的這段日子，自信無敵、幸運爆表，名符其實榮登「本月之星」寶座。往往能在對的時間、出現在對的地點，做了對的事，然後鴻運罩頂，想要的獎盃獎座、人生禮物，無不順利入袋。

加上近期守護星又與金星形成幸運角，儼然成為人形幸運磁鐵，是好姻緣、好人氣、好康事物自然靠攏的對象。事業有單飛衝勁、也有領導與動員力，突破現狀大有成績，冠軍相大增。形象改造頗獲好評。正偏財皆旺，有豐厚挹注。愛情是幸福緊緊相隨。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

結盟互助，大有可為。說服力發威、前景轉為樂觀的這段日子，近期將順利解開僵局，誤會冰釋、異中求同，達成長期合作共識。事業互補大大強化關鍵戰力，彼此守望相助、聯手進攻，瓦解勁敵、趨吉避凶度遠較各自單打獨鬥加倍。驛馬星動，有遠行出國、專業升級、國際交流之喜。應考旅行有幸運後續。荷包失血。愛情是渴望天空的鳥。



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