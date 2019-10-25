【瑪法達談星】10.23～10.29土象星座　金牛擁有來自外界的低調「神助攻」

圖文／鏡週刊



金牛座、處女座、魔羯座，本週（10.23～10.29）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

大智若愚，無聲制敵。吉兆兩度臨門的這段期間，擁有來自外界的低調神助攻，情感、工作與夥伴關係愉悅順遂。默默轉進年度最佳夥伴運月分，不少人容易在此期間情感突飛猛進、夥伴團隊默契大增，而有結盟、簽約或婚訂的發展。彼此補足缺塊，成為牢不可分的另一半。重大訂單、合作案敲定中。生財良機不斷。愛情是一個幸福提案。

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♍處女座（8月23日至9月22日）

捷足先登，快意暢行。良機不斷、選項驟增的這段期間，蒙老天持續眷顧，展現少見的果斷與明快，可望在情勢變遷之際搶先卡位，當機立斷、先發制人，快速掌握制高點與主導權。

獨立性與行動力造就事業競爭優勢，做為領頭羊、拓荒者，前無古人，儘管面對未知有焦慮，但掌握領先的充實感無可替代。輔助路徑、即期效益或可用資源變多，中長期仍多不確定，但過渡期可塑性甚高，可借力使力，讓眼前有利發展常態化。驛馬星動，越動越發。節用有餘，新闢財源。愛情是幸福導體。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

人馬雜沓，莫衷一是。守護星與戰星呈角衝的這段期間，易陷入矛盾糾結的兩難或僵持處境。際遇先喜後憂，起步順利、後續波折，擔心考慮欠周卻易淪為優柔寡斷、坐失良機。人脈活絡，其中不乏良師益友與助攻貴人，也為日後生涯晉升打下基礎。只是人多口雜、取得統一口徑共識不易。財運不濟，忌寅吃卯糧。愛情是種幸福錯覺。



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