【瑪法達談星】10.23～10.29風象星座　天秤座跨入年度「近富點」

圖文／鏡週刊



雙子座、天秤座、水瓶座，本週（10.23～10.29）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

沉著淡定，臨危不亂。守護星月底即將退行的這段日子，轉進相對平淡的工作月，潮起潮落、轟轟烈烈，轉為日出而作、日落而息的常態規則。生活、工作、情感與金錢進入缺乏高潮也無災厄的平原期，可預期度大增。行事不失中規中矩、井然有序，事業失分不多、保守成長，應變得宜。存款微增，敗家衝動強。愛情是暗夜的螢火蟲。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

聲東擊西，有志必成。守護星與財星呈幸運角的這段日子，轉入年度財富旗艦月。拜吉星助攻之賜，還將陸續跨入與名利等世俗價值最靠近的年度「近富點」或「近貴點」。事業經營錦囊有計，迂迴才是最短的路徑。近期有賴大力整頓、歸零重整、蛻變進化，造就脫胎換骨的變身，過程艱難、結論可期。理財有方。愛情是醉飲春風。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

逆風飛翔，塞翁失馬。跨入年度事業標竿月的這段日子，可望陸續收成今年的事業成就，官運考運學運，成就感、掌權度堪稱年度高峰。事業榮耀、權勢地位或與官僚互動，順遂度都堪稱年度之最。只是守護星與太陽對衝，以致中長期雖看好，近期與官方合作、爭取經費等計畫卻充滿變數，結論兩極。偏財比正財旺。愛情是種幸福定格。



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