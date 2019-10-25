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花2千6買安全帽！妻狂碎念、不准加購行車記錄器　他問號：錢＞安全？網戰翻

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▲▼安全帽,機車,騎士,騎車。（圖／取自Pixabay）

▲原PO花了2千多元買安全帽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

馬路上突發狀況多，既然不能控制他人，自己應該先做好全面的準備。一名男網友為了行車安全，花了2千多元購入安全帽，沒想到此舉卻引來太太碎念，還不准他再添購行車記錄器。網友們見狀後也掀起一番議論，有人認為還是安全第一，但也有人要原PO站在太太角度想。

一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示自己日前花了2600元買新的安全帽，然而太太卻看不下去一直瘋狂碎念；想當然爾，他想要加購一台行車記錄器也被拒絕，原因是已經背了房貸、車貸還有保險費等等。

請繼續往下閱讀...

原PO無奈嘆道，雖然能省則省是好事，但是他認為安全應該還是最大優先，「所以到底是安全重要還是？？」

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲部分網友認為，騎機車是「人包鐵」，該花的錢最好別省。（示意圖／本報資料照）

然而貼文一出，網友們都戰翻了！一派網友認為，2600元真的是剛好而已，況且生命無價，太太不應該如此計較，「行車記錄器一定要的啊」、「有的安全帽都要萬欸，沒事沒事你的不貴」、「如果沒命了，連那些貸款都沒機會繳了」、「這些錢不能省，要念給她念」、「你的頭才值2600？」

不過另一派網友卻認為，站在老婆的角度，可以理解「生活」也是很重要的，「安全重要，但也要量力而為」、「我覺得你應該要跟老婆好好溝通，而不是在這裡發文公審」、「老婆立場畢竟想的都家庭跟小孩」、「你自己要做好資金規劃，不是買了被唸才說安全重要，我家也一堆貸款，非常能理解你老婆想的」。

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關鍵字：

行車記錄器安全帽爆廢公社

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