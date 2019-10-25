潘斯讚台灣是「民主燈塔」：示範更好的路！美挺台捍衛自由

▲潘斯讚台灣是「民主燈塔」。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）在當地時間24日上午針對美國與中國的關係發表演說，他力挺台灣與香港，並再度稱讚台灣是「民主燈塔」，同時批評中國的審查政策等等。他也談論到NBA事件，認為NBA屈服於中國，宛如「中國的子公司」。

潘斯在演說中指出，美國與台灣站在一起，捍衛台灣得來不易的自由，而川普政府授權更多對台軍售，認同台灣是世界主要貿易經濟體，更是中華文化和民主的燈塔。



川普政府將持續遵守一中政策，遵守中美三個聯合公報和台灣關係法，但潘斯表示，中國透過金錢外交，過去一年內迫使兩國與台斷交，藉此對台灣民主施壓。國際社會永遠不該忘記，它與台灣的交往不會威脅到和平，而是會保衛台灣及整個區域的和平。

他提到，美國將始終相信，台灣擁抱民主，為全體華人示範了一條更好的道路。

另外，他也談到香港，以及持續了4個多月的示威運動。潘斯表示，「美國支持示威者，他們警示著，北京政府正在影響其半自治狀態」、「我們與你們站在一起，美國受到你們許多啟發，我們呼籲香港人民繼續踏上非暴力示威的道路」。



對於潘斯的演說，外交部回應，誠摯感謝美國政府不斷公開為台灣仗義執言，並以具體行動展現對台海安全及區域和平的重視。