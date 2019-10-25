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70歲老嬤斷氣家中　躺棺送到火化爐口「竟眨眼深呼吸」老公急喊：別燒！

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▲泰國一名70歲阿嬤在火化前突然復活。（圖／翻攝自Youtube）

▲泰國一名70歲阿嬤在火化前突然復活。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

關於瀕死的感受，僅有少數人體驗過，而人在過世前有些會出現「迴光返照」的現象，在泰國這名70歲阿嬤身上甚至將她拉回人間。菲妮（Phinij Sopajorn）在泰國當地一間醫院被宣布腦死，家人將她帶回家後不久就斷氣，沒想到在火化當天竟出現「呼吸、眨眼」的反應，讓儀式立刻喊停，並找來醫護人員。菲妮的丈夫表示，「很高興妻子回到這世界上，我願意照顧到她真正離開那天」。

根據英國《太陽報》報導，菲妮20日在當地的醫院被宣布死亡，當時她的家人決定將她帶回家裡辦喪禮，而大體也就在附近的寺廟裡冷凍3天，直到日前將舉行火化儀式時，家人按照禮俗的以濕毛巾蓋上菲妮的臉，棺材在火爐前等待時，菲妮的丈夫Thawin Sopajorn突然發現，妻子的胸膛開始出現呼吸起伏、甚至有眨眼的情況。

▲泰國一名70歲阿嬤在火化前突然復活。（圖／翻攝自Youtube）

▲阿嬤在復活後，家人相當用心的照顧。

這時家人立刻中斷原本的喪禮儀式，並且開始按摩菲妮的四肢，試圖讓血液流動，並且立即通報醫護人員。而在等待的過程中有家人幫忙做CPR就是希望可以維持菲妮的生命跡象。菲妮接著被送回家中，家裡在她的胸膛上放上熱水袋、用電熱扇希望讓她的體溫不要失溫，所有人對於這樣的情況都感到相當不可思議。

Thawin Sopajorn表示，「當我看到菲妮還有呼吸時真的非常高興，我給了她一個擁抱，並且打電話給孩子，我以為是我的幻覺，但我的媳婦是一名醫師，她檢查之後發現非妮確實活著，只是脈搏很脆弱」。目前菲妮有心跳但是沒有反應、也無法說話。Thawin Sopajorn深情的在菲妮身邊照顧，並提到「只要妻子還活著就願意一直照顧她」。

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