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敘難民躲冷凍貨櫃「咳嗽→凍僵」徘徊生死邊緣　躲空襲奔英55天實錄曝光

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▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方目前已將10多名死者遺體移往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

英國貨櫃車藏39具遺體的案件震驚全英，但類似情節並非第一次發生。敘利亞男性難民拉希德（Ahmad al-Rashid）本周受訪表示，他2015年為了躲避空襲攻擊才踏上長達55天冒險逃命路途前往英國，但直言被反鎖在冷凍貨櫃車裡頭的經歷相當可怕，一整群人與冷凍雞肉等肉品處在同個空間，從咳嗽到凍僵，全程只能任他人擺布。

拉希德當年逃命時，有斷斷續續把某些過程拍攝下來。他24日再度回憶起這段往事時提到，在當時一同逃命的人群之中，最小的孩子才7歲，到了法國加萊（Calais）後就被反鎖在冷凍貨櫃車裡頭。

「那個時候我和其他人一起被冰在貨櫃車裡頭，旁邊就是冷凍雞肉和其他肉品，那裡真的非常冷，大家開始咳嗽，身體逐漸凍僵」，拉希德提到，當時只能任由走私偷渡的人擺布，且冰凍貨櫃車都是從外面鎖上，儘管對方堅持2小時之後就能抵達英國，但車子始終一動也不動，車內的人便開始瘋狂敲門、敲車身。

最終，這輛貨櫃車的司機覺得情況有異，但在打開貨櫃車門的那一刻，對方的表情相當震驚，當下立刻報警。當法國警方出現時，立刻帶走來自阿富汗的難民們，但因當時敘利亞情勢嚴峻，他事後被放走，最終成功抵達英國。

拉希德在推特上提到，他的這趟旅程真的非常幸運，因為他還活著，還在工作，家人們也還活著，「總結一下，我的這趟旅程是非常可怕的，但最終有個安全快樂的結局…我的心與那些在途中喪命的人同在。」

談及本周爆發的39人死亡的貨櫃冰屍案，英國移民觀察組織（MigrationWatch UK）主席梅米特（Alp Mehmet）表示，這是個令人悲傷的消息，人口販賣（people trafficking）是個令人作嘔的交易，並把矛頭指向英國政府未能合理利用邊境資源並遣返那群無權待在英國的人，這是變相鼓勵人口販子的作為，「這種情況還在持續當中，人口販子不僅僅藉此賺進大把鈔票，甚至能夠逃脫。」

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