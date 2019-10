敘難民躲冷凍貨櫃「咳嗽→凍僵」徘徊生死邊緣　躲空襲奔英55天實錄曝光

▲警方目前已將10多名死者遺體移往醫院。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/編譯

英國貨櫃車藏39具遺體的案件震驚全英,但類似情節並非第一次發生。敘利亞男性難民拉希德(Ahmad al-Rashid)本周受訪表示,他2015年為了躲避空襲攻擊才踏上長達55天冒險逃命路途前往英國,但直言被反鎖在冷凍貨櫃車裡頭的經歷相當可怕,一整群人與冷凍雞肉等肉品處在同個空間,從咳嗽到凍僵,全程只能任他人擺布。

No words can describe how I feel today. I have read the news about the bodies found in the back of a lorry with lots of horro. It brought back memories of my journey when we were stuck nearly to death in lorries and tankers and freezers with meat and chicken



Photo from 2015 pic.twitter.com/W3M5SAtzwQ