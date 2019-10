澳洲艾爾斯岩永久關閉！　數百名遊客趕在前一天上山

▲澳洲將在2019年10月26日禁止遊客攀爬烏魯魯(Uluru,又名艾爾斯岩)。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

澳洲知名的艾爾斯岩(Ayers rock,又稱烏魯魯,Uluru)要在週六(26日)永久關閉了!由各國遊客組成的最後一批登山團在週五(25日)登上艾爾斯岩,之後澳洲政府便會將這座聖山的寧靜歸還給阿南古族(Anangu)原住民。

BBC報導,阿南古原住民將艾爾斯岩稱作烏魯魯,自古以來就視烏魯魯為聖山,過去不斷懇求澳洲政府和各國遊客不要攀登,以維持這個在陽光下綻放紅色而古老的山岩神聖的一面。2017年基於安全和環保等因素,烏魯魯─卡塔丘塔國家公園(Uluru-Kata Tjuta National Park)委員會一致通過封山決定,下達禁攀命令,立刻讓登上山的遊客減少到18%,但很快的,登山的遊客又再次屢創新高。

過去數個月拍下的照片顯示,登上烏魯魯的遊客竟多得可以比擬前陣子攀登喜馬拉雅山的人群,25日攀頂的人數更是數以百計。

不到24小時之後,澳洲政府將會永久關閉烏魯魯,讓聖山的寧靜還歸於比英國殖民者更早在這片土地上定居的原住民。報導指出,烏魯魯海拔達到348公尺,但因其陡峭險峻的地形,以及區內夏季最高溫可達攝氏47度的特性,自1950年至今,已使數十人因為脫水或是熱衰竭等情況,命喪烏魯魯;2018年,一名日本遊客在攀登烏魯魯最陡峭的路段不幸身亡。

Are their lives so lacking in pleasure that they will go against a culture which has existed for 60,000 years to satisfy their own perceived 'needs'?



Let's begin RESPECT. #Uluru pic.twitter.com/mrTZCHMxFI