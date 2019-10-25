澳洲艾爾斯岩永久關閉！　數百名遊客趕在前一天上山





▲澳洲將在2019年10月26日禁止遊客攀爬烏魯魯（Uluru，又名艾爾斯岩）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲知名的艾爾斯岩（Ayers rock，又稱烏魯魯，Uluru）要在週六（26日）永久關閉了！由各國遊客組成的最後一批登山團在週五（25日）登上艾爾斯岩，之後澳洲政府便會將這座聖山的寧靜歸還給阿南古族（Anangu）原住民。

BBC報導，阿南古原住民將艾爾斯岩稱作烏魯魯，自古以來就視烏魯魯為聖山，過去不斷懇求澳洲政府和各國遊客不要攀登，以維持這個在陽光下綻放紅色而古老的山岩神聖的一面。2017年基於安全和環保等因素，烏魯魯─卡塔丘塔國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park）委員會一致通過封山決定，下達禁攀命令，立刻讓登上山的遊客減少到18％，但很快的，登山的遊客又再次屢創新高。

▲遊客利用繩索攀登澳洲知名旅遊勝地「烏魯魯」（Uluru，又稱「艾爾斯岩」）。（圖／路透社）

過去數個月拍下的照片顯示，登上烏魯魯的遊客竟多得可以比擬前陣子攀登喜馬拉雅山的人群，25日攀頂的人數更是數以百計。

不到24小時之後，澳洲政府將會永久關閉烏魯魯，讓聖山的寧靜還歸於比英國殖民者更早在這片土地上定居的原住民。報導指出，烏魯魯海拔達到348公尺，但因其陡峭險峻的地形，以及區內夏季最高溫可達攝氏47度的特性，自1950年至今，已使數十人因為脫水或是熱衰竭等情況，命喪烏魯魯；2018年，一名日本遊客在攀登烏魯魯最陡峭的路段不幸身亡。

Are their lives so lacking in pleasure that they will go against a culture which has existed for 60,000 years to satisfy their own perceived 'needs'?



Let's begin RESPECT. #Uluru pic.twitter.com/mrTZCHMxFI — Solo Monk (@JJKALE2) October 19, 2019





