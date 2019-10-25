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拿3000支假iPhone送修換真機賣　留美陸生判囚3年賠600萬

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▲▼iPhone 11 Pro Max,iPhone。（圖／路透）

▲留美陸生拿假iPhone換真手機轉賣。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國奧勒岡州立大學（Oregon State University）有兩名中國留學生，先前向蘋果公司報修3000多支假iPhone，換得真手機後轉售獲利，讓Apple損失近百萬美元。美國地方法院近日宣判，主謀江全（Quan Jiang，音譯）在聯邦監獄服刑37個月，並向蘋果公司賠償20萬美元（約台幣611萬元）。

根據fox報導，江全現年30歲，2012年持學生簽證到美國，在2016年1月至2018年2月間，他用250多個化名和上千個電郵報修3069支從香港寄來的假手機，同夥周洋洋（Yangyang Zhou，音譯）則報修逾200支，送到奧勒岡州、華盛頓州等多地Apple營銷處，他們在送修時都說開不了機，而技術人員當下沒有發現事有蹊蹺，蘋果公司總共換出1493支真手機。江全把換來的手機運回中國轉賣，再由母親將獲利匯到他在美國的帳戶。

周一出庭時，江全向法官伊莫古特（Karin Immergut）哭訴，當時是「天真、愚蠢」才犯了罪。但法官認為，江全犯此案需要縝密的思考、詐欺情節嚴重，判處他37個月有期徒刑及賠償20萬美元，出獄後須接受三年監督（supervised release）。但如今江全在美國沒有合法居留權，出獄後可能立刻被遣返中國。

據報導，江全的賓士轎車被充公，而他的父母為了賠償金已出售房產，他的律師豪斯（Celia Howes）則辯，江全應獲判緩刑，因為主謀是那些在中國製造假手機的人。但合併走私和電匯詐欺等罪名，最高可判30年徒刑和200萬美元罰款，江全已算獲得輕判。

負責本案的聯邦助理檢察官邦茲（Ryan Bounds）則表示，主謀確實不一定在美國，這種靠想發財的年輕人詐欺的犯罪模式越來越多，可能會讓蘋果修改保固規定，甚至在未來送修手機時要求留下指紋、抽血，來確保送修者的身份。

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