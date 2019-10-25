4天就詐得鉅額贓款！南警逮捕「百萬車手」　竟是18歲中輟少年

▲少年詐欺案件近3年逐年攀升，甚至超過其他少年犯罪。（示意圖／Pixabay）

記者林悅／台南報導

台南市警方查獲18歲黃姓男子偽裝法院人員，4天就騙上百萬元贓款，市警局指出，以往警方以防範少年染毒為防治重點，但近3年來少年詐欺件數逐漸提高，已超過毒品犯罪案件，詐騙集團透過各種管道吸收年輕學子當「車手」，並提供提領詐騙匯款約5％做為車手獎金，部分青少年因貪圖獎金誤入歧途，值得重視。

據了解，黃姓男子國中畢業後就輟學，無正當職業而債台高築，疑因此被詐騙集團吸收加入詐騙集團車手，其作案手法是詐騙集團先以「假檢警真詐財」等詐騙手法，騙被害人要將存款提供司法單位「保管」，再由黃男出面取款向被害人取款，4天就收到上百萬元。

台南市警局指出，詐欺少年犯這3年來犯罪次數逐漸提高，不僅超過毒品案件，還是目前少年犯罪中犯罪次數最高的項目。今年1到5月台南市少年犯罪類型，詐欺案件激增，去年同期和今年的相比較，詐欺案呈倍數成長。今年1到9月，台南的少年犯詐欺罪次數有108件次，犯罪次數最高在新北市有209件、台北122件、台中市185件、高雄市124，未成年詐騙車手逐年提高，是全國共同的狀況。

台南市警察局指出，近年詐騙集團透過各種管道，吸收年輕學子當「車手」，現在學生打工時薪多數才100多元，詐騙集團以「高薪、輕鬆」吸引未成年學子，當車手提領1次可拿約提領金額5％作為車手獎金，這對詐騙集團來說是小錢，但對少年卻是相當豐厚的報酬，部分青少年因貪圖獎金誤入歧途，還有部分青少年真的只想打工，透過網路關鍵字搜尋，一不小心就可能成為詐騙集團詐騙對象，淪為詐騙車手而不自知。且警方查獲少年詐騙車手，法官亦判少年及他的父母連帶賠償，少年的父母如無力賠償，必須變賣房產，幾十年的積蓄付諸一炬，少年也背上詐欺罪名。

警方說，詐騙集團常在社群網站或通訊軟體等處張貼工作尋人啟事，並以「輕鬆、簡單、快速賺錢」等口號來吸引不知情的民眾加入詐欺集團，當有民眾應徵時，便告知該工作職缺為公司的財務，這些所謂的「公司」並不會通知你參加面試，也無正式辦公處所，所有的工作均透過手機中的通訊軟體派發，而所謂的「財務」則以公司需求資金龐大為由，要求協助公司提領或存入款項，然上揭情事均非正常公司之運作模式，如民眾遇上述求職經驗應提高警覺，小心求證並適時舉報，以免成為所謂的「詐欺車手」。

此外，近年來車手的年齡層更逐年降低，起因則是詐欺團經常灌輸「未成年不會被判刑」之觀念，導致少年聽信謠言，進而協助詐欺集團領取詐欺贓款，然少年車手仍會移送少年法庭審理，若犯行重大，更會遭判刑而入少年監獄服刑，在此提醒青少年朋友切勿以身試法。

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