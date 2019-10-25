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21歲嫩爸「舉6周大兒當手搖杯」瘋狂甩動　想哄睡覺…最後28處骨折慘死！

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▲21歲小爸爸大力搖晃兒子導致28處骨折。（圖／翻攝自當地警方）

▲21歲小爸爸大力搖晃兒子導致28處骨折。（圖／翻攝自當地警方）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名21歲的年輕爸爸，因為對於照顧小孩尚未習慣，在年僅6周大的兒子哭鬧時，竟劇烈搖晃，導致兒子身上有「28處嚴重骨折」且腦出血，急救後仍不幸身亡。年輕爸爸在接受調查時還一度狡辯「是兒子太靠近他而擠壓死亡的」。

根據英國《每日郵報》報導，嬰兒的父親維儂（Lee Vernon）面對自己新生的兒子並沒有盡到完整的照顧，當孩子哭鬧時，多次將嬰兒抱起劇烈搖晃，導致小嬰孩的肋骨、四肢出現骨折的現象。維儂將嬰兒送醫時卻表示，是孩子的移動的時候不小心擠壓到，所以在造成骨折的現象。

警方調查，才六個月大的埃利斯（McKenzie Ellis）送往醫院時，已經有撕裂傷與腦出血，經過X光檢查發現身上有28處骨折，起初維儂告訴警方是因為不小心抱的太緊才導致，但調查結果顯示，在埃利斯死亡前仍有多處新的骨折傷，甚至有重覆受傷的狀況，因此認定維儂是蓄意虐嬰。

維儂在法庭上表示，自己確實曾經搖晃過埃利斯，因為他不斷地哭鬧。法官也出示調查，顯示維儂在孩子出現明顯外傷時，還曾搜尋「我太用力抓住我的孩子，現在瘀青怎麼辦？」、「小孩激動時，是否也會傷害到其他小孩」，此外在埃利斯被送往醫院時，維儂並沒有同行，因為擔心自己被警察詢問。

檢察官維克利（Richard Vickery）表示，沒有辦法理解會有父親這樣對待小孩，甚至案發後表達的非常懦弱，現在法醫調查結果讓我們知道，維儂確實想要傷害這名小孩。訊後將以虐童、重傷罪、殺人等起訴維儂。

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