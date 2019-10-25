陳同佳25日「不會來台自首」　港大學者：港府勿讓境外人員執法

▲陳同佳（左）23日刑滿出獄。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

在台灣殺害懷孕女友後潛逃回香港的兇嫌陳同佳，23日針對「洗黑錢罪」刑滿出獄，之後他公開表明願意到台灣自首。我內政部昨（24）日回應，陳同佳來台必須由台方到港人員確認身份及帶回，否則會有安全疑慮。據悉，陳同佳今（25）日不會啟程來台，香港大學法律學院首席講師張達明表示，港府要堅守法律原則底線，不能讓境外人員在香港執法。

據香港《東網》報導，張達明在當地電台節目中指出，陳同佳如果是純粹基於個人選擇，自願到台灣受審並沒有問題，但如果由港府介入事件並安排他到台灣，反而要更小心處理，因為港台兩地法律制度不同，港府需要考慮如何確保陳到台灣後，能夠得到公平公正審訊。他認為港府可考慮修改現行法律條文，容許香港法院審理港人在外地殺人的案件。

陸委會發言人邱垂正22日宣布，「已致函要求港府同意我方檢警前往香港押解陳同佳，然而港府卻認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。」張達明對此表示，台方提出派人到香港押解陳同佳，港府應該要堅守香港法律原則底線，不能容許讓境外人員在香港執法。

港府先前也稱，台灣執法當局在港並沒有執法權，這次是陳同佳自願到台灣自首，台方可以在他抵達後將他拘捕，「台方若願意處理陳的自首，應立即取消對陳的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。」

港府再指，殺人案發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣，台灣對本土殺人罪行絕對有司法管轄權，既然陳已經自首，台方應該先接收他，然後主動對他搜證、起訴；在港方的證物方面，除了陳自願帶往台灣的證物外，其他證物，港方會在法律容許下盡量配合台方請求，並根據程序處理。

▼內政部長徐國勇。（圖／記者徐斌慎攝）

內政部長徐國勇23日在立法院受訪時回應，有關陳同佳案都轉給陸委會處理並強調，「我們沒有拒絕他入境，而是『註記』，如果沒有掌握殺人犯搭機狀況，搭哪一班飛機來都不知道，會不會有飛安的危險？如果坐飛機發現旁邊是殺人犯，你的感受是什麼？且電子簽證屬於觀光用的，他不是觀光客，怎麼能用自由簽證呢？」

徐國勇也說，「即使要自由簽證，我們也必須掌握狀況，並沒有拒絕入境，他可以來，只是要臨櫃去申請簽證。」他相當困惑為何被解讀成拒絕入境，「我不客氣地講，港府做這些操作，有些不了解狀況的人還跟著港府講這些話，等於是被他利用了。」

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