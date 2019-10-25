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「同性戀、保姆互舔」電商大佬遭CEO妻揭「糜爛私生活細節」　4情夫照片洩出

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▲▼大陸電商大佬遭妻子曝光大量私生活細節。（圖／翻攝自微博）

▲當當網創始人李國慶和妻子俞渝。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名電商平台當當網日前上演豪門恩怨，創始人李國慶在節目中憤怒指責妻子俞渝後，和對方的關係徹底破裂。而兩人之間的最後一塊遮羞布，被俞渝3篇信息量極大的長文慘烈扯下。在這篇洋洋灑灑的文章中，她列舉了丈夫的幾大罪狀，其中的關鍵字是，梅毒、男同性戀、公公與保姆病房互舔、小叔子吸毒、坐牢……。

妻子俞渝23日深夜在李國慶個人微信朋友圈下留言，曝出李國慶及其家人的諸多猛料。她揭露其私生活混亂，與同性保持不正當關係，公司家庭兩不顧當甩手掌櫃，而且並未像其公開所說的「淨身出戶」，離家時從家中拿走1.3億現金（約新台幣5.63億元）。

▲▼大陸電商大佬遭妻子曝光大量私生活細節。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸電商大佬遭妻子曝光大量私生活細節。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸電商大佬遭妻子曝光大量私生活細節。（圖／翻攝自微博）

1個小時後，李國慶先是在微博回應，已經向法院起訴離婚，但是遭到妻子反對，要和俞渝撕破臉對抗到底。接著，又發了長文再次回應說，俞渝是武則天，搶了他一手創辦的當當，對自己私生活的描述是誹謗和污蔑，「俞渝在國外給人當小三和婚後有其他不可告人的實錘和證據。」結果到了中午，他再次發微博說，當當是他創立的，拒絕俞渝拿25%股權就離婚的提議，要求平分股權。

先前，李國慶一直沒停止過在公眾面前指控妻子俞渝對自己「使用謀略獨裁當當」，他2019年2月20日以公開信的方式宣佈離開當當，不久之後在專訪中，回憶收到妻子授權管理層的「逼宮」信，稱自己被「踢出」當當，當時情緒激動之下還怒摔水杯，引起廣泛關注。

▲▼大陸電商大佬遭妻子曝光大量私生活細節。（圖／翻攝自微博）

▲四個情夫照片曝光。（圖／翻攝自微博）

摔完杯子後，李國慶在另一檔求職節目中，又稱俞渝早就開始「算計」自己，但自己因為念著「一家人」對她毫無戒心。而對於夫妻雙方在商業上的分歧以及李國慶離開當當的個中原因，妻子俞渝至今沒有在公開發表過任何說法，直到23日晚上的3篇回擊。

據《封面新聞》報導，當時，李國慶在朋友圈中發文表示，自己已經在2018年1月15日淨身出戶，與妻子分居21個月。隨後，俞渝在這條朋友圈的評論區中親自手撕對方稱，李國慶對公司的事務不管不問，只關心公關稿對他的「說法」。她表示，從私有化、融資、上市、抵禦價格戰，到安撫公司員工、外部投資人都是她一人忙前忙後地完成；李國慶只會吹鬍子瞪眼當甩手大爺，還在家庭生活中有暴力舉動。

俞渝在文中還揭穿，李國慶並未像其所說的「淨身出戶」，離家時從家中拿走包括俞渝父母存款在內的1.3億元人民幣現金。她還指出，李國慶滿嘴謊話，聯合公關操縱媒體撒謊。

▲▼大陸電商大佬遭妻子曝光大量私生活細節。（圖／翻攝自微博）

▲馬銘澤。（圖／翻攝自微博）

更為震撼的是俞渝對李國慶及其家人的一系列猛料曝光，內容勁爆到令人瞠目結舌，其中包括李國慶私生活混亂，與同性保持不正當關係，感染性病等；李國慶爸爸和保姆在病房互舔，哥哥吸毒嫖娼6次進監獄等。

她還提到的幾個情夫，迅速被網友挖出。其中，一位叫馬銘澤男生引起網友注意，他是原來當當網無線事業部總經理，現在負責水晶區塊鏈（海南）有限公司董事長兼CEO（李國慶持股25%，馬持股60%）。此外，網上還有篇文章更指出，他從大學時就跟著李國慶。

隨後，馬銘澤被扒出幾年前曾跟李國慶在微博經常互動，曾發佈關於「接吻技巧」的文章還被李國慶按讚轉發。他還有個私人帳號，叫beckma，出事後就迅速清空了微博，後又更新了一條行銷內容。

▲▼大陸電商大佬遭妻子曝光大量私生活細節。（圖／翻攝自微博）

▲兩人微博互動。（圖／翻攝自微博）

另外幾個俞渝提到的男生，其中一個叫趙音奇，曾參加過英文比賽出道的，他拒不承認俞渝的指控。另一個被點名的，微博名稱叫「蒙克兄」，經常與李國慶互動，被俞渝炮轟後，還為李國慶辯護，可是回應的內容竟然跟李國慶一模一樣。有網友整理發現，4個男生長得很像，都頗帥氣。

目前，李國慶又在微博中發佈15則針對性回應，稱「只有一件是真的，其他都假的。」他表示，「俞渝此次污衊我，把我說成人渣完全是精心策劃的，就是為了離婚中不平分股權，而且完全突破我和俞渝約定的只談工作紛爭的底限。」不過，他隨後表示，「念家庭舊情，就不再爆俞渝黑料了。」

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