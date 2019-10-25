孤兒院是「暴利產業」　JK羅琳：兒童淪為捐款的誘餌

▲Lumos是JK Rowling設立的慈善機構，名字來自於《哈利波特》一書。（圖／翻攝自Facebook／Lumos）

記者楊庭蒝／綜合報導

《哈利波特》作者JK羅琳（JK Rowling）周四在倫敦舉行演講，她正在推動名為＃HelpingNotHelping的活動，是由她所創立的慈善機構Lumos發起。該活動希望不要捐款給孤兒院，也不要在那裡做志工服務，這些行為不是在幫助他們而是在助長虐待和剝削的行為。

Lumos副執行長艾力克斯（Alex Christopoulos）表示，孤兒院裡的兒童大多不是孤兒，全世界有800萬名孤兒，但有80%至少有一位父母在世，他們主要是因為貧窮、殘疾和教育因素，所以才進到孤兒院。

▲孤兒院裡的兒童多數不是真正的「孤兒」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

許多國際捐款和志工為此想盡一份心力，但這卻是助長虐待與剝削的開始。許多孤兒院向弱勢家庭宣稱，將兒童送到孤兒院讓他們可以過更好的生活，但實際上，這些兒童並沒有受到更好的對待，反而成為獲利的工具，捐款人士和志工的善心就變成他們的利益來源，許多孤兒院甚至是非正式管道設立的，透過這些行為當成企業一樣在經營。

在肯亞一所孤兒院長大的露絲·瓦卡卡（Ruth Wacuka）表示，她目睹了志工將孤兒院當作旅遊勝地一樣，有很多人到非洲是為了和長頸鹿拍照，同樣有很多人到孤兒院只是為了和孤兒拍照，他們不該被對待得像動物一樣。

JK羅琳在演講上表示，一些孤兒院實際上是為了剝削兒童而設立的，換句話說，孩子是外國捐款的誘餌，也因此她才反對向孤兒院捐款和做志工服務，如果把這些錢和精力用於社區服務或幫助弱勢家庭的慈善機構，在幾十年內就可以解決孤兒的問題。