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保險局嚴管海外投資天花板　南山人壽、遠雄人壽被禁加碼國際板債券

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▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲根據金管會統計，到目前為止，南山人壽、遠雄人壽不得加碼投資國際板債券。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

壽險業過去在海外投資比重高，除了有流通性不足的問題外，匯損也有逐年攀升的趨勢，金管會限縮壽險業投資國際板債，規定投資國際板和國外投資合計上限為65.5%，金管會保險局今（25）日表示，到目前為止，南山人壽、遠雄人壽都不得加碼投資國際板債券。

過去壽險業投資國際板債券，可以不計入國外投資限額45%，不過卻造成國際板債券超過9成都是由壽險業投資，除了引發流動性不足的問題外，同時也因海外投資比重高，使得壽險業匯損年年增加的趨勢。

金管會在2018年訂定壽險業投資國際板債券的限額天花板，規範海外投資限額為145%，也就是最高不得超過壽險資金的65.5%。保險局官員表示，到目前為止，國際板不能加碼的有2家壽險業者，分別是南山人壽和遠雄人壽，主要是比率超過法令規範，因此不得再新增投國際板債券部位。

對於現在已經超過限額的壽險公司，保險局官員指出，這2家公司雖然不用立刻出售原已投資的國際板債券，但也不得再新增投資國際板債券部位。

根據金管會統計，壽險業8月底投資國際板金額為4兆4,764億元，占整體國際板債流通餘額的8成以上，至於投資台股有1兆6,334億元，國外股票則為6,285億元，外幣保單責任準備金則為19.04%。

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