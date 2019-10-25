民主黨女議員爆「創黨以來最狂3P關係」　愛人遭甩怒PO「抖乳搖擺吸麻」放蕩照

▲希爾與丈夫、女助理爆出不倫關係。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國民主黨國會議員希爾（Kate Hill）日前遭到爆料，在2010年與老公結婚之後，與當時22歲女助理摩根（Morgan Desjardins）發展出辦公室不倫戀，甚至最後變成「三人行」的情感性愛關係，直到最近希爾提出自己想要結束這段關係，專注在工作上，遭到匿名爆料到「Reddit」上，甚至出現希爾的裸照。

根據英國《每日郵報》報導，希爾目前為民主黨國會議員，2010年與老公結婚後，2017年和摩根發展出親密的同性關係，兩人在工作和生活上相互扶持，之後希爾將女友與老公介紹認識，展開一段三角畸戀。曝光的照片中可以看到希爾身上有著象徵納粹的刺青，裸體一邊抽菸、一邊與摩根有親密的接吻互動。

直到今年夏天，希爾告訴丈夫跟摩根想要專注於工作，希爾遭到爆料一系列私密的照片，不僅裸體照，還有抽大麻、親吻的照片。一名知情人士表示，希爾夫妻跟摩根確實有不正當的關係，他們在一個牧場租房間，好幾次目睹過三人進出，「所以確信到現在這段關係還是有在進行，所以不到半年我有搬出來」。

希爾24日首度公開承認，自己確實與女助手有情感上的關係，但內容並未提到摩根的名字。據悉，希爾的照片恐怕為丈夫所散布，因在「Reddit」上出現一個描述為「共享老婆、女友」的貼文，而上面就是希爾的放蕩照片。目前希爾試圖為這段關係的新聞滅火，三人的訊息也遭到曝光，讓支持者相當震驚。

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