美國抖音下載破1億1000萬　「淪中國情報平台」參議員要求嚴審！





▲抖音恐淪為政治操作的工具。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著臉書（Facebook）對於現代人影響深遠，由中國企業所研發的抖音（TikTok）在全球下在超過5億用戶，美國聯邦參議院2名參議員就表示，希望政府可以針對抖音是否對美國國安有所風險進行調查，因為抖音可能成為洩漏個資、甚至美國總統大選的管道。

綜合外媒報導，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）日前提到，「抖音在美國已超過1億1000萬用戶下載，相對已經出現不容忽視的資安、國安威脅」，因此要求國家情報總監（Directorate of National Intelligence）對抖音進行國安風險評估。

兩名參議員表示，抖音所屬的北京字節跳動（ByteDance）可能會被中國情報單位要求提供「所有用戶」資訊，而抖音在全球超過5億用戶，其所提供的平台可以拍攝影片、音樂同步上傳，蒐集大量的用戶個資，風險極高。

此外，面對2020年美國總統大選，兩名參議院表示，除臉書以外，中國可能會利用抖音成為影響選情的新管道，就如同2016年大選俄羅斯對美國的社群操作手法，更不用說抖音可能會審查、操縱特定內容，包括香港示威、台獨等議題。

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