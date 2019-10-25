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少女淚控「在地下室被強行佔有」：怕到喊不出來！他一聽秒辯駁　法官判無罪

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▲桃園市施姓男子今年2月透過社群網站認識未成年少女，屢屢以淫穢性暗示字眼誘拐少女傳送「色色的照片」吃上官司。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女指控阿傑性侵，但法官認為，並沒有阿傑違反少女意願的證據（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／基隆報導

一名男子「阿傑」（化名）被控將一名少女帶到地下室性侵，過程中除了用手指以外，還把生殖器插入。不過，阿傑表示，當時自己沒有把性器插入，且女方也沒有抗拒，還有用雙手環抱住他。對此，法官認為，沒有證據可以證明阿傑違反少女意願，因此判他無罪，可上訴。

起訴指出，當時阿傑聲稱要帶少女去走走，卻將人載到租屋處，以手指、生殖器插入陰道的方式，對她強行性侵得逞。對此，少女表示，當時因為太害怕，所以沒有喊出聲音，也無法用力推開他，也因為不想看到阿傑的臉，所以才會伸手抱住對方。

此外，少女於檢察官初訊時聲稱，當時阿傑關了燈並趴在床上玩手機，接著就要她坐到他的身上，並轉身強行壓住她，並脫去她的褲子，接著就先後用手指、性器插入，還說自己沒有弄破處女膜。

不過，阿傑辯稱，當時確實有用手指，但沒有將生殖器插入，而他也表示，過程中沒有強迫對方，而他也表示，當時兩人一起回家時，就有在地下室的房間做出親吻、愛撫的舉動，但對方都沒有制止他，而且還用雙手抱住他。

對此，法官認為，少女當晚停留在對方家中1小時，事後還是由阿傑載回家，兩人隔天都還有傳LINE聯絡，而雖然在少女的陰道裡面，有驗出阿傑的染色體，因此研判他以生殖器插入的可能性較高，但因為少女已經年滿16歲，又無證據證明阿傑有違反對方意願，因此判他無罪。

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