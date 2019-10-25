目標100萬人！香港民間號召11/2「維園集會」：求援國際，堅守自治

▲香港民陣818集會，民眾塞爆3座足球場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者朱世凱／綜合報導

香港民間號召下周六（11月2日）在維多利亞公園舉辦集會，主題為「求援國際，堅守自治」，藉此向國際發出求助訊息，堅守香港人自治權。集會申請人劉頴匡透露，將會以民間力量，發動100萬人流水式集會，「相較於遊行，這樣的活動更容易獲批『不反對通知書』。」

據《星島日報》報導，劉頴匡表示，之所以訂在11月2日舉行集會是因為112是國際求援電話號碼，希望其他國家能繼美國後，制定香港民主及人權法案。他再稱，目前暫時不清楚警方對舉行集會的態度，不過港警擔心人數會超出預定申請書上寫的1萬人，以及維園適不適合批准當作集會用途。

▼港民11月2日將再次展開流水式集會。（圖／翻攝自香港論壇）

劉頴匡接著說，「我們提出人數多的話，會以流水式進行集會，呼籲場內人士先離開，讓更多人進入場地。」第二個問題則要繼續和香港康文署保持密切溝通。據悉，截至目前已經有英國、美國、澳洲、加拿大、日本等超過9個地區願意響應11/2的集會活動。

活動內容的主旨則有3點，一是堅守香港人自治權，繼續連結國際；二是香港戰場上，民間自發不分世代勇和，動員超過100萬人，重演818流水式怒灌維園；三是海外戰場上，世界各地港人揭竿加入11.2全球行動，支援香港。

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