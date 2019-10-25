遺體等入冰櫃！阿桑揭「葬儀社陰謀」：不會壞　殯葬員臉綠...砲轟無知

▲三姑六婆傳統觀念很可怕！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「無知真的很可怕！」一名葬儀社員工抱怨，替喪家打點相關事宜，等待助念完，要將遺體放入冰櫃，殊不知，一旁的阿桑大嬸們「揭陰謀」，紛紛狂勸「別聽葬儀社的話，他們都要你們快冰起來，然後他們就能去接下一個生意，拖久一點再冰啦！又不會壞」，讓原PO一聽臉綠了。

一名女網友在臉書《爆怨公社》無奈表示，日前到喪家布置場地、替往生者洗穿化妝，一切打點妥當後，等待法師助念後，就要將遺體放入冰櫃，儘管最近天氣不像夏天這麼悶熱，「遺體放太久，就是會有衛生的問題」，原PO便請家屬們能互相商量一下，「再決定何時讓往生者入冰櫃。」

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豈料，一旁的三姑六婆開始給「沒常識」建議，直呼「哎，別聽葬儀社的話，他們都要你們快冰起來，然後他們就能去接下一個生意，你們拖久一點再冰啦！又不會壞！」原PO聞言，不禁狂搖頭表示「唉…無知真的很可怕，反正那是你們的家，屍體發臭也是你們先聞到。」

文章一貼出後，讓大批網友們崩潰了，紛紛回應「請他們照三餐聞好聞滿」、「台灣歐巴桑很威的」、「三姑六婆喜歡臭味吧」、「老一輩的好像比較有這種觀念，最好遺體不會壞啦！等到臭掉就又開始怪別人」、「還有最恐怖的是助念團」、「懂裝懂最可怕」、「以前都是土葬的，沒有再冰的，老一輩觀念比較不一樣，以前入殮到封棺，都是隔天或後天才完成，我阿公阿嬤就是這樣子，可能想法比較不一樣吧」。

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▲隔著螢幕，網友彷彿聞到腐臭味！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不少同行路過，也哀號「過放三天都沒冰的，家屬說師父交待不能冰，也不能動亡者，還好三日後有日子入殮，要是七天後才有日，那臉都綠了」、「還有那種大熱天堅持助念48小時才給穿衣」、「我還遇過超級助念團呢，亡者的狀況就已經在發酵了，還跟家屬說要堅持助念12小時，一般8小時就已經很長時間了，結果還要搞到12小時，遺體狀況永遠不會是他們的責任」。

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