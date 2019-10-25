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黃之鋒將被取消參選資格！　建制派曝關鍵原因：觸碰自決「紅線」

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▲黃之鋒將被取消參選資格！　建制派曝關鍵原因：觸碰自決「紅線」。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

▲香港建制派認為，黃之鋒被取消參選資格是因為觸碰了自決這條「紅線」。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港區議會選舉將於11月底舉行，而24日晚間已完成抽籤程序和舉行候選人簡介會，不過，唯獨海怡西選區昨日未能進行抽籤，原因是香港眾志秘書長黃之鋒尚未得到參選確認通知。對此，香港建制派透露，黃之鋒觸碰了自決這條「紅線」，成為參選的致命傷。

據悉，登記參選海怡西選區的黃之鋒昨日上午到南區民政署辦公室，要求當區選舉主任馬周佩芬，交待為何未決定是否准許他成為正式候選人。他在臉書上表示，自己提交了2次回覆，但選舉主任馬周佩芬卻已讀不回，甚至請病假，「我相信是政府仍在羅織DQ（褫奪參選資格）我的理據，但在執行上遇到困難。」

據《香港01》報導，選舉簡介會已舉行卻未確認提名資格的情況，在香港選舉史上還是頭一次，據建制派消息指出，黃之鋒的命運其實早有定奪，「預料將會成為今場區議會選舉唯一被DQ的參選人，也是歷屆區議會選舉中，第一個被排除於門外的參選人。」

▲黃之鋒將被取消參選資格！　建制派曝關鍵原因：觸碰自決「紅線」。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

▲昨日傍晚舉行選舉抽籤及簡介會，但黃之鋒登記參選的海怡西選區未能進行抽籤。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

建制派指出，黃之鋒被DQ的可能性高達9成，但當局一直不公布結果，可能是希望在簡介會完成後再公布，因為有關人士擔心，如果在簡介會前公布或引起激烈反彈，如果其他選區也未能抽出候選人號碼，就代表全港區議會選舉都未能正式開始，這樣將會延誤整個選舉的進度。

據悉，黃之鋒在15日回覆選舉主任的信中強調，不主張香港獨立，而香港眾志提出的「自決前途」並不具實際約束力，不牴觸《基本法》下的憲制及法律地位，和《中英聯合聲明》對香港既定的基本方針政策。此外，他也提到，「支持自決並不代表支持香港獨立於中國政府」。

對此，建制派認為，觸碰自決這條「紅線」是黃之鋒被DQ的主因，「不過，參選人是否牴觸《基本法》，是否符合『入閘』資格，關鍵並非參選人如何解釋，而是在於選舉主任是否採納其解釋。」

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